Aquesta setmana ha estat notícia la sentència d’una auxiliar administrativa de l’Hospital Mateu Orfila de Menorca. Va ser condemnada per accedir imprudentment a l’historial mèdic del seu exmarit i de la seva filla. La informació d’«Es Diari» detallava que ho va fer en quatre ocasions, i el tribunal de la secció primera de l’Audiència Provincial de Palma la va condemnar a pagar 10.600 euros en indemnitzacions i a un any i mig de presó, tot i que aquesta pena no serà executada. La treballadora continuarà en el seu lloc de feina a l’hospital.

Aquest cas ens recorda la importància crítica de protegir les dades en qualsevol context i circumstància, especialment quan es tracta de la salut i el benestar de les persones.

Les dades es mouen constantment en tots els àmbits: familiars, d’amistat, educatius, socials, culturals, esportius i professionals. Aquest fluix d’informació sol incloure aspectes sensibles sobre malalties, comportaments, situacions personals i moltes més coses. Intercanvis d’informació que poden ser necessaris per a la correcta atenció i suport a les persones, que estan protegits per llei per garantir la preservació de la intimitat i la dignitat de cada persona. Però no sempre és així.

Els sectors sociosanitaris i educatius són els més delicats. Els primers perquè la informació de la salut és extremadament personal i qualsevol comentari no autoritzat pot tenir conseqüències devastadores. A les escoles, també es recopilen i gestionen dades constantment, i s’ha de garantir un entorn segur i la protecció de la seva intimitat.

Més d’una vegada compartim informació delicada per obtenir ajuda i suport emocional, i és fonamental que puguem confiar que aquesta comunicació es manejarà amb discreció i respecte, sense judicis, i sense cap risc de filtració o mal ús.

En l’àmbit empresarial, la gestió està més estructurada, implementant grans mesures de seguretat contra l’atac dels hackers.

Més enllà de la Llei, és una qüestió Moral. La protecció de dades no és només una qüestió legal, sinó una obligació moral i ètica. Tothom hem de ser conscients de la importància de preservar la confiança de les persones a les quals atenem, assegurant-nos que la informació sigui gestionada amb la màxima cura i responsabilitat. És una tasca col·lectiva que necessita un compromís comunitari.

Sembla que tothom té clar l’aspecte oficial de la protecció de dades, com es fa constar en els contractes laborals. No obstant això, l’aspecte oficiós no és tan evident. Menorca és una societat petita on molts habitants es coneixen per generacions. Aquí, tothom es saluda i tothom relaciona què ha passat, com ha passat i quan ha passat. De vegades, ens arriben aquelles converses de passadís que es produeixen en hospitals, residències, centres o empreses privades amb dades confidencials. Allò que la comunitat accentua a través de la xafarderia, o la maledicència que es produeix especialment després d’un tràgic succés.

Per tant, encara que la sentència contra l’auxiliar administrativa sigui un cas d’enfocament estrictament personal, pot servir com a advertència i animar-nos a ser més curosos amb la privacitat i la intimitat dels altres.