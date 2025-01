Coincidint amb la festivitat de Sant Antoni, patró de l’Illa, acabam de commemorar la Diada del Poble de Menorca. Diada, que vol dir «dia assenyalat, sia de festa, sia d’un altre esdeveniment memorable», com la defineix el diccionari Alcover-Moll (DCVB), el mateix significat amb què va emprar la paraula mestre Joan Benejam a l’obra teatral «Foc i Fum» (1885): «Bartomeu: Res, Toni, jo vos les pag / per celebrar sa diada»). Així, fa 738 anys que el rei Alfons el Liberal va conquistar l’Illa, va incorporar-la a la Corona d’Aragó i ens va dur la llengua catalana i la cultura, que ens ha definit i ens defineix com a poble. Sens dubte, un dia assenyalat.

Aquesta commemoració és sempre un bon moment per recordar els fets històrics, amb la mirada crítica del segle XXI, si cal. Però, sobretot, és una excel·lent oportunitat per pensar en el nostre futur col·lectiu. I, dins aquest context, és lògic que la mirada es dirigesqui al Consell Insular de Menorca, a qui correspon liderar el propòsit, amb projectes ambiciosos i, sobretot, amb la dignitat que, com a primera institució política de l’Illa, se n’espera. I, quan dic dignitat, m’estic referint a una manera de fer política basada, de manera innegociable, en la transparència, en la participació ciutadana i en el respecte als ciutadans i als partits de l’oposició.

Així, no es pot concebre un lideratge polític en benefici de la comunitat local que no contempli sistemes de transparència que assegurin que els ciutadans estan ben informats de les decisions públiques del govern; que no contempli fomentar la participació ciutadana (a Menorca, tenim el privilegi de comptar amb la Sindicatura de Greuges, que té com a missió vetllar perquè els drets de la ciutadania envers les administracions insulars siguin reals i efectius). I, finalment, no es pot concebre un lideratge polític en benefici de la comunitat local que no contempli l’actuació exemplar dels càrrecs públics i el respecte a les formes institucionals, no escrites però que s’havien mantingut sempre, de respecte a l’oposició (per exemple, no pervertint els resultats aconseguits a les urnes aprofitant l’absència de càrrecs electes en una votació).

Commemorar vol dir fer solemnement memòria d’un dia assenyalat. Dia 17 de gener ho és per a l’Illa. La nostra diada és passat, present i futur. Sobretot, futur. Un futur en què el govern de Menorca ha de donar resposta a les necessitats reals dels ciutadans de manera digna.