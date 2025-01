Maite de Medrano va despatxar amb 40 segons la seva intervenció al ple de pressupostos de Ciutadella. La regidora de Vox es va limitar a dir que votaria en contra, que no repetiria els arguments que havia donat minuts abans el portaveu del PP i que, per resumir la seva postura, li bastava dir que «com que és un pressupost d’esquerra, hi ha una sèrie de despeses que Vox no comparteix». No va tornar a prendre la paraula a la sessió.

Què deuen pensar les 736 persones que van votar Vox a Ciutadella de la tasca de la seva representant a l’Ajuntament? Sobretot si escolten, per comparar, la intervenció que va fer en el mateix plenari el regidor del PP. Es podrà estar més o manco d’acord amb el que va dir Joan Benejam sobre els pressupostos, però la diferència entre un regidor que fa la seva feina i una que no la fa és evident. Noticias relacionadas Blindar la corrupció Más noticias relacionadas De Medrano és l’única representant de Vox a les institucions de Menorca. És regidora a Ciutadella i consellera al Consell. Allà la van votar 2.420 persones. La seva incorporació a les llistes es va anunciar com un gran fitxatge. El resultat, però, ha estat un bluf: ni com a efímera consellera d’Habitatge -la millor decisió que ha pres Adolfo Vilafranca va ser cessar-la per inactivitat- ni com a portaveu de l’oposició. Em costa trobar precedents d’un polític que hagi fet aquesta deixadesa de funcions una vegada escollit. Mesos i mesos sense presentar cap iniciativa als plenaris, ni una pregunta, ni una al·legació. Tampoc als pressupostos del Consell que després va votar en contra, sense fer una sola aportació ni explicar els motius. Només va al·ludir de forma críptica a les difícils relacions a escala nacional amb el PP, quan la direcció de Vox havia dit expressament que açò no afectava els consells. Maite de Medrano és la prova que els xiringuitos ideològics pagats amb doblers públics que tant li agrada denunciar no són cosa només de l’esquerra.