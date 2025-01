El pasado día 16 de este mes se estrenaron con éxito en el Casino 17 de Gener de Ciutadella dos obras de «microteatro», piezas breves que en otro tiempo se llamaban entremeses y se montaban durante el entreacto de obras mayores, y también se han dado en llamar «teatro de bolsillo» o teatro de barra. Una de ellas, titulada «Candidats i titelles», era una comedia política escrita por el conocido periodista Josep Pons Fraga, la otra, una tragicomedia que llevaba por título «L’herència», pertenecía a un jovencísimo escritor, Enric Pérez Massanet, y había sido premiada en el Concurso de Jóvenes Dramaturgos de 2023.

Todo eso transcurría durante la gala de entrega de premios del concurso de microteatro del propio casino. Un concurso al que acudieron 46 obras, dividido en dos modalidades, mayores y menores de 25 años, al que se podía optar en dos idiomas, catalán y castellano. De entre los «menores» ganó «L’escala del comiat», y de entre los mayores -que eran «mayoría»- hubo dos galardones, «Sísifo» y «Ranking». El jurado, que era muy diverso, se las vio y se las deseó para establecer a los ganadores, y desde luego para leerse las obras durante las celebraciones de las fiestas navideñas. Todo eso me recuerda la inveterada afición al teatro que se atribuye a la isla de Menorca en general y a Ciutadella en particular. En torno a ese hecho destaca, desde luego, el premio Born de teatro, muy bien dotado económicamente, al que suelen concurrir muchas obras y que suelen ganar autores foráneos con obras no siempre fáciles de representar. Honor y gloria de «nuestra» cultura.

Hace años fui jurado del premio Born, cuando se las daban entre Jeroni Marqués, director de la compañía Nura, y Carlos Mascaró Montero, actor y también intelectual del teatro. Una vez ganó una obra curiosa titulada «Los largos caminos de los cuerpos» y Jeroni Marqués aceptó representarla si yo la readaptaba en un tiempo récord. La revisé con un radiocasete del presidente del Círculo Artístico, Jesús Olives. La titulé «Per una vida més alta» y la Compañía Nura la estrenó en el Born de Ciutadella, el Principal de Maó y el de Palma de Mallorca. No sé si llegaron a Barcelona, «allende los mares». Luego escribí tres obras de teatro, para probar. No tuvieron éxito en el Born, pero sí en Valencia, donde una recibió el premio Micalet de teatro, otra el premio de la Diputación de teatro infantil y la tercera fue grabada y distribuida en compact disc por la Conselleria de Cultura del Govern Balear.