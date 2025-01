Gairebé al temps de descompte aquest 2025 tornam a tenir el bus gratuït. Va costar, ja que el Govern central va endarrerir la decisió fins ben damunt Nadal, quan ja el Consell de Vilafranca havia fet públiques les noves tarifes, que no incorporaven ni una mísera millora a les que hi havia abans de la gratuïtat del servei, el setembre de 2022.

Ara, acabat el 2024, el Consell ha fet balanç. I la utilització del transport públic encara va a més, evidentment gràcies a la gratuïtat. L’any passat es va tancar amb 3,7 milions d’usuaris, 400.000 més que en 2023 (que també fou gratuït). El més sorprenent és que el Consell no ha posat ni un euro de més per aquest servei, que li ha costat 3,3 milions i en podia rebre de l’Estat fins a 3,5 milions.

Uns 200.000 euros que igual s’haguessin pogut emprar, si s’hagués millorat un servei que fa ja set anys que està pendent d’una nova concessió i, per tant, d’una profunda i necessària reestructuració. Amb aquest hipotètic superàvit que es pot tornar a produir en 2025, més una partida pròpia, el Consell podria començar a aplicar per aquest mateix any algunes millores a les línies de bus. Es podria, per exemple, analitzar si es pot posar en marxa ja la demandada ruta entre Ciutadella i l’Aeroport, si es poden augmentar les freqüències a la línia principal, si cal millorar el servei de bus als instituts, si cal reforçar les línies urbanes de Maó i Ciutadella o si és necessari augmentar els trajectes del Bus Nit.

Són algunes idees, que tampoc són noves, ja que estan previstes als avantprojectes de les noves concessions de transport públic per carretera aprovat pel Consell fa un mes. El que passa és que no es preveu aplicar-les fins d’aquí a dos anys. No estaria malament, que s’aprofitessin els doblers que arriben per la gratuïtat per incorporar algunes d’aquestes millores, encara que açò suposi que el Consell hagi d’aportar qualque euro. Al final, no vindrà d’aquí. Enguany mateix, el Consell preveu pagar més d’un milió d’euros a les companyies aèries perquè duguin més turistes. Potser es podria repartir un poc, i que alguna part anés directament a pagar un servei que sí que empren els menorquins.