Ahir era l'aniversari del meu pare, una presència que, tot i absent, segueix molt viva en els meus records. Quan ja no tens el pare o la mare, els enyores per moltes coses, i acabes compartint amb altres familiars o amistats les seves frases i lliçons de manera constant. M'agradava senyalar l'actualitat amb en Liberto, especialment les notícies que es produïen arreu del món. Pensant en la presa de possessió de Donald Trump, estic segura que li haurien caigut els pocs cabells que li quedaven. Com es poden dir i fer tants disbarats i guanyar per majoria? M'hauria contestat que la millor manera de confiar en la política, malgrat la seva deriva, seria traslladar les nostres obres a l'àmbit proper. La famosa frase de «del local al global».

La darrera manifestació contra la massificació turística a Menorca, organitzada pel GOB, duia l’eslògan «Menys Fitur i més futur», reclamant la necessitat de frenar la promoció excessiva i promoure un model de turisme més sostenible. Que s’allargui la temporada en el temps, com defensen històricament les autoritats illenques, és gairebé impossible quan no hi ha connexions aérees que ho facin possible, o els establiments estan tancats. No hi ha terme mig, o bé experimentem els efectes negatius de l’estiu com la gestió dels residus, el consum d’aigua o electricitat, l’excés de vehicles, o bé mostrem ciutats fantasmes, amb els seus establiments d’atenció al turista tancats.

Malauradament, les dificultats d’accés a l’habitatge per als residents locals ja són estructurals. No hi ha opció de compra, ni pràcticament de lloguer.

I aquesta és la setmana Fitur, la fira nacional més important de promoció turística. El Consell Insular hi ha destinat una suma considerable a la promoció en el seu pressupost per a 2025: més de 5 milions d'euros que inclouen subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius, com ara 400.000 euros pel Torneig ATP Challenger de tenis i 250.000 euros per a la Copa de la Reina de voleibol, així com 1 milió d’euros per potenciar l’oferta de vols fora de l’estiu.

Sempre m’he demanat si existeixen dades posteriors als esdeveniments esportius que confirmin si vertaderament atreuen visitants fora de la temporada turística. Quants vindran a veure el tenis o el voleibol?

En canvi, la selecció menorquina de futbol no participarà als Island Games 2025 a Orkney, a causa dels elevats costos de desplaçament, allotjament i altres despeses.

Necessitem millorar la nostra comunitat. Cuidar-la més i enfortir-la, que sigui garant d'una qualitat de vida consistent.

A mon pare no li agradarien els vals de compra per a tothom. I jo li proposaria campanyes de conscienciació reals, organitzar esdeveniments que recalquin la importància dels nostres productors. Col·laboracions directes com tallers, xerrades i promocions. Espais públics i comunitaris que exhibeixin les bonances de la terra i de la mar. Programes de fidelització que creïn descomptes i beneficis per comprar a casa. Tractes amb les petites i mitjanes empreses per ampliar el seu abast i reduir el seus costos.

Seria genial que apostem per nosaltres, situar la política local en un context global, i no a la inversa.