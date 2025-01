Cada vegada tenim més fuetades hidroclimatiques, que si una DANA torrencial, que si una incendi furibund, que si un huracà…

La Natura ens està alertant cada vegada amb més rigor que no ens portem bé, seguim augmentant el consum de combustibles fòssils i cada vegada més emissions de CO2. Les aigües marines de tot el planeta cada vegada estan més calentes. Com més calor, més evaporació, més evaporació més carga d’aigua en els núvols. I quan descarreguen una gran quantitat d’aigua amb molt poc temps i concentrat amb un gran poder devastador. Ja ho veiem per tot arreu, inundacions per tot.

I vostè, Sr. Trump, que no té ulls per veure el que està passant? Que està cec? Que només veu diners? Rodejat dels joves més rics del món, segur que tots plegats sou tant espavilats?

Que no veieu que el clima està desbocat? En què esteu pensant? Només en ser més rics?

Però de què us servirà tants diners si el planeta s’escalfa tant que per molt que us amagueu també us afectarà? A Mart? Com podeu pensar en anar a Mart, si allà no hi ha aire, no hi ha arbres, no hi papallones ni ocells? Però sí és molt més fàcil arranjar el nostre planeta beneït per una natura meravellosa. Però que esteu tontos? O sou tontos? I voleu sortir de l’acord de París que pot evitar la nostre extinció? O millor dit, esteu bojos, amb un deliri de grandesa per damunt de milions i milions de persones de tot el món i de milions d’altres éssers vius, el destí dels quals depèn de la vostra insensata ambició de poder. Sou uns miserables de vergonya.