L’augment dels partits i els discursos d’extrema dreta a Europa i al món són clars. El sistema polític occidental, tal com l’entenem, s’havia repartit entre socialdemòcrates i conservadors; en el cas d’Espanya, entre el PSOE i el PP. Però la crisi econòmica del 2008 ho canvia tot i el panorama polític bipartidista experimenta un canvi significatiu l’any 2015 amb l’arribada de Podemos. Aquesta irrupció, juntament amb l’augment dels separatismes, va provocar una resposta des del sector conservador, materialitzada en l’aparició de VOX. Tant Podemos com VOX són la conseqüència d’un sistema en crisi que des del 2008 no sap donar resposta a l’empitjorament del nivell de vida de la gent.

No vull fer d’advocat del diable, però Vox no és un partit feixista, és un partit nacionalpopulista, que és pitjor. El feixisme ataca directament la democràcia per destruir-la i implantar un sistema autoritari. En canvi, el nacionalpopulisme ataca la democràcia en nom de la democràcia: ells són els autoritaris, jo no; ells no respecten la separació de poders, jo sí. Junts és nacionalpopulista, Trump també.

Recordem que ara fa uns quatre anys que es va assaltar el Capitoli en nom de la democràcia.

L’extrema dreta entre els joves ha augmentat tant a Europa, per la mateixa raó que va augmentar l’extrema esquerra: els joves volem emancipar-nos, tenir un futur, formar una família i no podem.

Tant l’esquerra com la dreta ha entrat en pànic i no sap com reaccionar, si Elon Musk o Trump amb 4 twits poden alterar la política europea, és perquè les nostres institucions i classe política ja no transmeten confiança i molt gent jove es veu abocada a l’abstencionisme o la radicalització.

La solució no passa per millorar el sistema anti-bulos, sinó per millorar les condicions de vida de la gent. És igual si l’oposició ataca amb mentides al govern, si la gent esta enfada perquè no viu bé, s’ho creurà.

A l’extrema dreta no se la combat amb xerrades i lleis anti-bulos, sinó amb millores de les condicions materials de la joventut. Jo no estic preocupat per l’augment de l’extrema dreta entre la joventut a Espanya, perquè si entren a les institucions es veuran les contradiccions de ser: «Conservador en lo social i liberal en lo económico.» Temps al temps. S’ha de donar la batalla, no s’ha de fugir de Twitter, s’ha de debatre amb idees i coherència, fer autocrítica i acceptar la realitat tal com és, encara que la situació de l’economia espanyola a gran escala és molt bona, la gent no ho està notant.