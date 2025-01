Zaca: cincuenta años de arte y crítica. La exposición dedicada al maestro de la viñeta, Zaca, en el Ateneo de Maó, fue un rotundo éxito. El aforo completo reflejó el cariño y la admiración que su obra ha suscitado durante cinco décadas. Políticos del pasado y del presente se dieron cita en un evento que, más allá de las líneas, destacó la capacidad de Zaca para convertir el humor en una herramienta crítica y elegante. Su ironía, mezcla de sarcasmo británico y humor andaluz, convirtió sus viñetas en auténticos editoriales, siempre respetuosos y con una clase inigualable. Para algunos, como quien escribe estas líneas, fue un honor haber sido objeto de su ingenio en varias ocasiones, un tributo que reflejaba su maestría para retratar la actualidad política sin cruzar las líneas del mal gusto. Gracias, Zaca, por tu buen hacer y por hacernos partícipes de tu legado que es tanto arte como memoria histórica.

Foto de familia de los galardonados en la gala de ‘Es Diari’ | Diari Menorca

La gala de «Es Diari»: talento y emoción. La gala de «Es Diari» fue un ejemplo de organización impecable. Ágil, emotiva y con el toque justo de humor gracias a los glosadors. El evento brilló con la conducción del acto por parte de Josep Bagur, director del diario, y del impecable discurso del editor Josep Pons Fraga, con sus acertados «tres tocs» de atención a los políticos y la sociedad civil. Los galardonados de esta edición son indiscutibles representantes del talento menorquín en solidaridad, cine, deporte e industria familiar. Todos ellos simbolizan el compromiso y la excelencia de nuestra isla. Especial mención merece Luis Alejandre, líder incansable del grupo de voluntarios que han restaurado la Illa del Rei, demostrando que la dedicación colectiva puede recuperar el patrimonio. También se reconoció a los premiados en fotografía, narrativa y entrevista, destacando la apuesta del diario por la cultura y el arte. A todos ellos, mi más sincera felicitación, y al diario «Menorca», el reconocimiento por su labor incansable durante tantos años de ser el referente de información y formación de Menorca y los menorquines.

El Consell y el pregón: política, tradición y controversia. El 17 de enero marca una fecha clave en el calendario institucional menorquín. Este año, el presidente Adolfo Vilafranca pronunció un discurso programático sólido, repleto de propuestas valientes, aunque lamentablemente el salón del Consell no se llenó como merecía la ocasión. La tradición continuó con el pregón, un honor que este año recayó en mí. Mi gratitud hacia el presidente por confiar en mi capacidad, aunque la controversia no tardó en aparecer. Antes de escuchar mis palabras, la oposición socialista emitió un duro y descalificador comunicado hacia mi persona que, debo admitir, me extrañó profundamente. ¡Ingenuo que es uno…! ¿Qué le vamos hacer?

Sin embargo, lo curioso fue que, tras escuchar mi pregón, nadie de los actuales consellers del PSOE, ni de sus diputados presentes, se responsabilizó de aquel comunicado sectario y descalificador. Algunos dirigentes del PSOE con mando en plaza se apresuraron a hacerme saber que ellos no tenían nada que ver con su redacción, que se habían enterado por la prensa o por la radio... Aunque esta actitud me supo mal, no afectó a mi estado de ánimo. Como decía mi padre, «Joanet, com més mar, més vela».

Fue muy gratificante para mí, la reacción del público asistente y las numerosas muestras de cariño y respeto que recibí antes y después del pregón. Es algo que guardaré siempre con gratitud. Me considero un privilegiado por este reconocimiento, y aprovecho estas líneas para dar las gracias a todos los que me brindaron su apoyo, y no me caen los anillos en decirlo, desde antiguos y actuales cargos del PSOE, pasando por los consellers de la Entesa de Menorca, y por supuesto de mis compañeros de partido.

Hago pues un llamamiento al diálogo y al consenso para el futuro de Menorca. Ya lo dije en el pregón: En momentos de tensión política e incertidumbre, Menorca necesita más que nunca un compromiso firme con el diálogo, la crítica constructiva y el consenso en temas clave para el desarrollo de la Isla. La vivienda, como derecho básico, requiere soluciones creativas y acuerdos que permitan un acceso digno para las nuevas generaciones. Es urgente también avanzar en la simplificación administrativa, eliminando trabas que frenan la innovación y el emprendimiento, a la vez que dificultan nuevas inversiones.

Por otro lado, debemos apostar decididamente por la agricultura como sector estratégico, apoyando a nuestros agricultores para que puedan ser competitivos y sostenibles. Al mismo tiempo, el renacimiento de la industria tradicional menorquina —calzado, bisutería y artesanía— debe convertirse en una prioridad, incorporando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial para modernizar los sistemas de producción sin perder la esencia que define nuestros productos.

En el ámbito turístico, Menorca debe reafirmar su apuesta por un modelo de calidad, priorizando la sostenibilidad frente a la masificación. Preservar nuestro entorno natural y cultural no solo es una necesidad, sino también una oportunidad para diferenciarnos y destacar en un mercado global competitivo.

Estos desafíos exigen unidad, esfuerzo compartido y voluntad de llegar a acuerdos más allá de las ideologías. Solo con una visión común lograremos construir una Menorca más próspera, justa y sostenible. Este inicio de año ha puesto de manifiesto la riqueza cultural, el talento y la capacidad de nuestra sociedad para reconocer y celebrar lo mejor de Menorca. Momentos como estos nos recuerdan la importancia de valorar nuestro pasado, celebrar nuestro presente y construir juntos un futuro más prometedor. Hagámoslo posible.