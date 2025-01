Se poden imaginar que algú s’ho pugui passar bé, sí fins i tot divertir-se, veient per la televisió bombes caient damunt d’una població, i matant i ferint greument a criatures innocents? Personalment prefereixo no mirar aquestes escenes d’horror i cada vegada hi ha més gent que ha deixat de mirar males notícies. Se calcula que de cada 100 persones 99 són empàtiques, que vol dir que se commouen davant del patiment d’un altre ser humà o fins i tot un animal, i molts intenteran fer alguna cosa per petita que sigui. La majoria de la gent se saben posar en la pell dels altres encara que sigui per uns instants.

Però n’hi ha 1 de cada 100 que li encanta veure el patiment dels altres, tortura, violacions, assassinats. Sí, hi ha gent molt trastornada que no solament no els afecta el patiment dels altres sinó que a damunt s’ho passen bé. S’ho poden imaginar? Se poden imaginar a un primer ministre israelià, en Benjamí Netanyahu, satisfet després d’assassinar a tantes criatures com si fossin insectes? Hi ha gent molt malalta, que per algun trauma infantil no tenen cap mena d’empatia cap els altres. Han estat molt ferits i molt humiliats durant la infància i d’adults se converteixen en monstres. Són gent molt malalta. Són psicòpates. Penseu en la majoria dels dictadors de la història i molts dels dirigents polítics actuals. William Shakespeare, uns dels més grans escriptors de la literatura universal ja deia fa més de 400 anys que en aquest món «els bojos condueixen els cecs». I així estem. La bona notícia és que ja no estem tan cecs.