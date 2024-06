La tertulia de El Hormiguero de cada jueves, sobre temas de actualidad, virales y anécdotas empezó sin muchas pretensiones, pero se ha convertido en uno de los momentos favoritos de la audiencia, sobre todo, porque cada semana la conversación deriva en temas interesantes que después dan mucho de que hablar. Ha sido el caso de este jueves, en que los colaboradores Juan del Val, Núria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó acabaron confesando los momentos en que más vergüenza habían hecho pasar a sus padres.

Todo vino a raíz de un vídeo que ha mostrado Pablo Motos en el que se veía a un congresista de Estados Unidos realizando un serio y contundente discurso, mientras, a su lado, su hijo pequeño dirigía divertidas muecas a cámara. Ante esto, el presentador ha preguntado si alguna vez habían hecho pasar mucha vergüenza a sus padres. La respuesta la ha tenido clarísima desde un primer momento Juan del Val: «¿Cuándo no?», se ha preguntado. «Cuando tenía siete años, a mis padres ya les llamaban del colegio porque yo no paraba de hablar. Y de mentir, de inventar historias inverosímiles. Cualquier cosa. Que mi padre era tenista, por ejemplo».

Tamara Falcó también se ha animado a contar su particular anécdota en la que hizo pasar vergüenza a su madre, Isabel Preysler. «Recuerdo una vez que mi madre me llevo a una presentación que tenia en Valencia», ha comenzaba a contar la marquesa. Las horas fueron pasando y a la pequeña Tamara le empezó a entrar hambre. «Eran las 15:30. Luego las 16:30. Y seguía entrando gente. Entonces, me preguntaron si quería tomar algo y yo dije 'una hamburguesa'», ha seguido contando. En ese momento, su madre la miró sorprendida y avergonzada: «Se refería a algo para beber», arremetió la fina y cortés Preysler a su hija.