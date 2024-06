Baby Boom 'influencer': todas las famosas españolas que están embarazadas

Dulceida, Marta Pombo, Marta Riumbau...y esta última semana se le suma Anabel Pantoja a la larga lista de 'influencers' españolas que están embarazadas. El mundo de las estrellas de las redes sociales vive un verdadero 'baby boom'. Empezaron muy jóvenes hace unos años compartiendo sus hobbies y su estilo de vida, y ahora que viven algunas su primera maternidad muestran también los entresijos de una etapa preciosa y a veces también complicada. Así lo están viviendo algunas de las 'influencers' más famosas del país.

Dulceida

Quizá la 'influencer' más famosa de España y sin duda una de las más veteranas, se encuentra ahora esperando su primer hijo, en la semana 21 de embarazo, superando ya el ecuador. Tras idas y venidas con su relación con Alba Paul, parece que desde su regreso la pareja se ha consolidado, hasta tal punto que ahora están a punto de convertirse en madres por primera vez. Tal y como lo ha explicado Dulceida (34 años), lo han hecho mediante gestación in vitro a través del método ROPA, fecundando los óvulos de Alba e insertándolos en el útero de Dulceida. «Con su óvulo, yo gestaba al bebé. Esa era la manera de que fuese de las dos. Tenemos mucha suerte porque ha sido a la primera. Estábamos nerviosísimas y todo salió fenomenal», dijo la 'influencer'. Sabemos ya que están esperando una niña, cuyo nombre empezará por la letra 'A', la misma inicial de sus madres (Alba y Aida), aunque aún no han dado a conocer el nombre al completo. Las dos están centradas en disfrutar de esta etapa, y sin miedo al parto: «Estoy expectante y tengo mucha curiosidad y ganas de vivirlo. Mira que he escuchado de todo, pero no sé... me parece algo tan mágico...», comentó Aida Domènech.

Marta Pombo

La mediana de las hermanas Pombo (Lucía, Marta y María) vive ahora su segundo embarazo, y esta vez, ¡de mellizos! Tras un breve y fallido matrimonio con el que había sido su novio de toda la vida, Marta Pombo (32 años) volvió a encontrar el amor con Luís Zamalloa. Con Luis parece que todo va perfecto. Lo han tenido clarísimo desde el principio y de ahí la boda y los dos embarazos en cuestión apenas tres años. Marta se encuentra ya en la segunda mitad del embarazo y espera en septiembre la llegada de las dos niñas, para las que ya tienen nombres: Candela y María. Tendrán como hermana mayor a Matilda, de un año y medio.

Marta Riumbau

La catalana, de 36 años, ha decidido ser madre soltera tras su ruptura hace unos meses con Diego Matamoros, con el que mantuvo una relación los últimos dos años. A través de un proceso de fecundación 'in vitro' en solitario con un donante de semen anónimo, Marta encara una maternidad en solitario pero con muchísima fuerza. El ser madre soltera por elección propia ha suscitado un enorme interés en redes y Marta se está alzando como altavoz de una opción de maternidad por la que cada vez más mujeres se decantan.

Anabel Pantoja

Anabel Pantoja, colaboradora de diversos programas de Telecinco y conocida por ser la sobrina de Isabel Pantoja, espera su primer hijo con el fisioterapeuta David Rodríguez. Así lo anunciaba la semana pasada en exclusiva en la revista Lecturas, donde la 'influencer' dio la noticia de su embarazo con mucha ilusión y aprovechó también para desmentir los rumores que circulaban últimamente sobre una posible ruptura de la pareja. Anabel vive ahora su sueño de construir su propia familia en compañía de un amor, que, como el de Marta, vino en el mejor momento y está transcurriendo como la seda.

Laura Yanes

La 'influencer' Laura Yanes, de 25 años, quien se ha alzado como una de las voces más potentes del movimiento body positive (aceptación del cuerpo desde el amor propio). Laura se ha abierto en canal sobre su lucha con la obesidad y su camino hacia la autoaceptación. Casada con su pareja de toda la vida, Óscar, con quien lleva ya diez años de relación y poco más de un año de matrimonio, esperan ambos su primer hijo. Con sus fotos, y al igual que hace con el resto de facetas de su vida, Laura trata de dar visibilidad a los embarazos de mujeres de talla grande, así como los desafíos concretos a los que hacen frente.

Fany Carbajo

La famosa concursante del reallity 'La isla de las tentaciones', a la que se refería el famoso grito de 'Estefaníaa!' que tan viral se hizo en España, se encuentra en la recta final de su embarazo. Fany espera su segundo hijo. La relación con Cristopher (la pareja con la que acudió al programa de Telecinco), tras muchas idas y venidas, es ya agua pasada. Fany ahora se encuentra enamoradísima de Fran Benito, mecánico de 26 años. En plena gestación, la pareja hizo una breve escapada a Mallorca para disfrutar de sus últimos momentos de tranquilidad en pareja antes de la llegada de Victoria, como se llamará la bebé.

Los embarazos de ciertas 'influencers' han sorprendido y han dado cuenta a su público de que el tiempo pasa y las adolescentes que mostraban su estilo de vida en su adolescencia, ahora se convierten en madres.