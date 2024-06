Anabel Pantoja estalla ante las críticas por su embarazo: «No sabéis hasta qué punto podéis tocar el alma y la cabeza»

La influencer y colaboradora de programas de Telecinco Anabel Pantoja, conocida por ser la sobrina de Isabel Pantoja, espera su primer hijo con el fisioterapeuta David Rodríguez. Lo anunció en una exclusiva en la revista Lecturas hace unas semanas. El ser madre y formar una familia era el sueño de su vida y ahora lo está viviendo. Sin embargo, los momentos felices se han visto empañados en los últimos días por críticas y comentarios despectivos que está recibiendo la 'influencer' en redes sociales. Tal ha sido el punto que Anabel ha salido al paso a defenderse: «No sabéis hasta qué punto podéis tocar el alma y la cabeza».

«Hace una semana di la noticia más importante de mi vida. Tenía mucha ilusión a la vez que miedo. La mayoría se volcó y sus muestras de cariño hacia mí me llenaron el alma. Pero hubo otras personas que sin conocerme, soltaron frases tan bonitas en medio de un programa de TV como: '¿Creéis que Anabel Pantoja está preparada para ser madre?', '¿Pensáis que durará con su pareja hasta el primer cumpleaños de su hijo?', '¿Va a a explotar y rentabilizar el embarazo y a su hijo?'», ha expuesto Pantoja en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

«Creo que la libertad de expresión es maravillosa y la aplaudo, pero dentro de un respeto y unos límites. No sabéis hasta qué punto podéis tocar el alma y la cabeza con una sola frase dañina con segundas por ganar un punto en el programa. He trabajado ahí y sé cómo va todo, y especialmente en un día tan importante y con una noticia así, sacar de donde no hay o intentar darle la vuelta a algo tan normal y bonito como un embarazo me parece: ASQUEROSO», ha zanjado Anabel Pantoja.

Un año de frenesí amoroso

Anabel Pantoja y David Rodríguez llevan juntos poco más de un año. La suya ha sido una historia de amor muy intensa. Y es que se conocieron mientras ambos acompañaban a Isabel Pantoja en su gira por América, ella como asistente y community manager, y él como fisioterapeuta. A lo largo del viaje se convirtieron primero en amigos inseparables, pero la chispa entra los dos fue prendiendo hasta que se percataron de que la conexión era muy profunda. Tanto fue así que poco después, al regresar a España, Anabel terminó su relación con el esgrimista Yulen Pereira.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

No fue hasta entrado el verano cuando Anabel y David confirmaron oficialmente su relación por redes sociales. Desde entonces, como se ha podido ir viendo en las cuentas, están viviendo una de las épocas más dulces y bonitas, ahora, todavía más después de la noticia de la espera de su primer hijo.