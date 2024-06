Anabel Pantoja hace frente a una posible infidelidad en pleno embarazo

Una noticia bomba ha sacudido en los últimos días el oasis de felicidad en el que se encontraban Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, en pleno embarazo. En 'Ni que fuéramos shh', el nuevo programa de Twitch con los rostros más conocidos de 'Sálvame', la periodista Lydia Lozano lanzaba duras acusaciones a Rodríguez, quien, aseguraba Lozano, había sido infiel a la sobrina de Isabel Pantoja mientras esta se encontraba de viaje laboral en Estados Unidos.

Lozano no ha sido la única, de hecho, se ha unido al periodista Jorge Moreno, que ya insinuó en el programa 'Fiesta' de Telecinco que Rodríguez había mantenido algún tipo de relación con una chica de Canarias, mientras estaba ya con Pantoja. Anabel de momento no ha hecho declaraciones al respecto y de cara al público no ha dado relevancia a este asunto. De hecho, en las últimas horas publicaba en su perfil de Instagram un emotivo vídeo en el que se ve la reacción de David al enterarse de que estaban esperando un hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

En lo que sí que se ha postulado Pantoja ha sido en lo que refiere a todas las críticas y comentarios despectivos que ha recibido desde que hace unas semanas hiciera público su embarazo. «Hace una semana di la noticia más importante de mi vida. Tenía mucha ilusión a la vez que miedo. La mayoría se volcó y sus muestras de cariño hacia mí me llenaron el alma. Pero hubo otras personas que sin conocerme, soltaron frases tan bonitas en medio de un programa de TV como: '¿Creéis que Anabel Pantoja está preparada para ser madre?', '¿Pensáis que durará con su pareja hasta el primer cumpleaños de su hijo?', '¿Va a a explotar y rentabilizar el embarazo y a su hijo?'», expuso la sobrina de la tonadillera, quien alertó del duro impacto que suponen este tipo de comentarios en redes para los afectados: «No sabéis hasta qué punto podéis tocar el alma y la cabeza».

Un año de frenesí amoroso

Anabel Pantoja y David Rodríguez llevan juntos poco más de un año. La suya ha sido una historia de amor muy intensa. Y es que se conocieron mientras ambos acompañaban a Isabel Pantoja en su gira por América, ella como asistente y community manager, y él como fisioterapeuta. A lo largo del viaje se convirtieron primero en amigos inseparables, pero la chispa entra los dos fue prendiendo hasta que se percataron de que la conexión era muy profunda. Tanto fue así que poco después, al regresar a España, Anabel terminó su relación con el esgrimista Yulen Pereira. No fue hasta entrado el verano cuando Anabel y David confirmaron oficialmente su relación por redes sociales. Desde entonces, parece que han vivido ambos una de sus épocas más dulces. Veremos si consiguen que continúe y hasta qué punto los rumores se materializan.