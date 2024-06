¿Quién es Mikel Alonso, la nueva ilusión de Laura Escanes?

La vida sentimental de Laura Escanes tiene a muchos en vilo. Tras su sonada ruptura con el periodista Risto Mejide, con quien estaba desde que tenía 19 años y con quien tuvo a su hija Roma en 2019, se la ha vinculado con el cantante Álvaro de Luna o con el 'streamer' Mister Jagger. Sin embargo, ninguno parece haber conseguido conquistar el corazón de la 'influencer'. Ahora, tras unos meses de cierta calma en cuanto a amores se refiere, vuelven a saltar los rumores...¿Podría Laura haber vuelto a encontrar una nueva ilusión?

El nombre que suena con fuerza es el de Mikel Alonso. Se trata de un joven cámara de TV3, a quien conoció durante el rodaje de la primera temporada de La Travessa, el reallity de aventuras que presenta Escanes en la televisión catalana, en el que los concursantes recorren los Pirineos y s eenfrentan a pruebas de resistencia. Sin embargo, durante el rodaje de esa primera temporada, él tenía pareja y ella mantenía una relación con Álvaro de Luna. Ahora acaban de grabar la segunda temporada del programa y, estando los dos solteros...parece que las chispas han acabado saltando.

La relación aunque no confirmada del todo, Laura la ha dejado entrever en su último post de Instagram. Y es que, entre las imágenes de un idílico momento frente al mar, en uno de los vídeos publicados se ve en los últimos segundos cómo la mano de un hombre (¿de Mikel?) le acaricia delicadamente la espalda a Escanes, en los últimos segundos. El detalle, no sabemos si intencionado o no, no ha pasado desapercibido para algunos de los seguidores de la 'influencer', quienes lo han puesto de manifiesto y han comenzado a especular sobre la identidad del joven. Todo parece indicar que es Mikel y que, con esta publicación, la relación parece que va viento en popa y quién sabe, quizá estamos cerca de una confirmación oficial. ¿Será Mikel un romance de verano o un fichaje indefinido? El tiempo dirá.