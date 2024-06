Sin duda, es una de las noticias que ha revolucionado a toda la comunidad del streaming este viernes. El conocido cantante argentino, Tiago PZK, ha sido acusado por parte del youtuber Brunenger, de pegarle una paliza en una discoteca. El artista no habría actuado solo, sino que un total de cinco amigos suyos le han ayudado a propinar varios golpes al streamer, también argentino.

Brunenger, que cuenta con más de 700.000 seguidores en Instagram, ha publicado un vídeo en el que muestra los golpes que lleva en su rostro, tras el altercado sufrido con Tiago, que tiene más de 7 millones de seguidores en las redes. «Yo estaba tranquilo esperando en el baño y viene Tiago para hablar a gritos. Yo dije no, yo no quiero hablar con vos y PUM, me pega de una. Ahí, empezaron los amigos a pegarme de los costados. El se tiró para atrás y dejó que todos los amigos vengan a pegar. Eso es lo que se hace cuando uno es cagón y sabe que hizo las cosas mal», ha explicado el influencer.

tiagopzk que cagon tenes que ser para ir a pegarle a brunenger con todos tus amigos cuando el pibito estaba solo ☠️☠️

lo peor de todo es que te pegaste con un tema antiviolencia al final sos la misma mierda que tu viejo @tiagopzkpic.twitter.com/wdd6UjMxWG — nake (@nakkessj) June 21, 2024

Su enemistad viene de atrás, ya que ambos habían protagonizado algún que otro intercambio de mensajes en las redes. «Yo lo máximo que habré hecho fue alguna interacción en Twitter defendiendo a algún amigo», ha señalado Brunenger, que ha indicado que en todo momento fue el cantante el que quiso pelear con él.

Este altercado ha revolucionado completamente las redes, ya que muchos usuarios no han dudado en condenar este lamentable episodio protagonizado por ambos, aunque tienen claro quién es el culpable de todo este incidente. Otro reconocido influencer como Guanyar, no ha dudado en defender al youtuber, atacando duramente al cantante argentino. «Que basura eres Tiago PZK. Escupir hacia arriba es una putada cuando el escupitajo baja».

Por otra parte, el propio artista argentino ha negado que haya pegado a Brunenger. «Siempre me quedo callado en estas situaciones y creo que no me merezco esto porque la gente que me conoce sabe cómo soy y sabe que no soy una mala persona. Me acerco a hablar y en lo que le estoy hablando así viene una persona, un amigo de este y se me pone frente a frente: Qué onda, qué onda con mi amigo. En ese momento se fue todo al carajo. Yo quería hablar con vos, quería hablar, no te iba a pegar, no te iba a hacer nada. A la que le digo que no le iba a pegar él se pone loquito y me dice que no me tenía miedo y me empuja», ha zanjado Tiago.