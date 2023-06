Barcelona está a punto para acoger el próximo mes al equipo ‘defensor’ de la America’s Cup, Emirates Team New Zealand, y a sus cinco ‘desafiantes’ por el trofeo deportivo más antiguo del planeta.

Los ‘kiwis’, que tienen previsto desplazar a una expedición de entre 60 y 70 efectivos, ya preparan su llegada progresiva a la capital catalana, una vez que los trabajos de construcción de su base en el Moll de Barcelona avanzan según el ritmo previsto. `

En su calidad de equipo que trajo la America's Cup a Barcelona, Emirates Team New Zealand dispuso de la elección inicial de las ubicaciones de las bases de los equipos. Los neozelandeses se han decantado por la dársena Nacional, a escasos metros del Fan Village, donde se instalará una zona de amarre de 45 metros en el muelle de acceso al World Trade Center, sede de la entidad organizadora (America's Cup Event Barcelona) y que a su vez también albergará el centro de prensa.

Además de la reutilización de la antigua terminal de ferris de Baleària, que albergará el área logística del Defender de la America's Cup. Los hangares, que serán el centro de operaciones previo a cada jornada de navegación en aguas del Front Marítim barcelonés y donde descansarán tanto el AC40 que se utilizará en las regatas preliminares que tendrán lugar entre el 14 y el 17 de septiembre en Vilanova i la Geltrú, como su AC75 Te Rahutai, con el que los neozelandeses ganaron en 2021 la última edición de la Copa en Auckland.

BARCELONA

La cuenta atrás para la 37ª edición de la America's Cup Barcelona 2024 sigue su curso al mismo ritmo que la huella de uno de los eventos de mayor audiencia mundial comienza a notarse en la ciudad. Además de la transformación del Port Olímpic y las obras acometidas en el Port Vell, donde además de las bases de los seis equipos participantes se está trabajando en el centro de interpretación de la America's Cup Experience que abrirá sus puertas este verano, otros barrios de la ciudad empezarán a acoger durante el verano a los integrantes del Emirates Team New Zealand y a sus respectivas familias.

Uno de los más madrugadores ha sido el ingeniero barcelonés, Roger Frigola quien, después de su intervención en el pasado Mobile World Congress, ha seguido trabajando a las órdenes del CEO del equipo neozelandés, Grant Dalton, pero ya desde la capital catalana y a la espera del traslado de sus compañeros.

A pocas semanas para que el equipo se instale en Barcelona, Dalton no ha dudado en alabar los atributos de la que será su ciudad de adopción, a la que define como "única", sobre todo porque, más allá de sus encantos, permitirá que "todo el mundo pueda seguir las regatas desde la playa". "No he visto ningún otro lugar en el mundo que nos permita hacer esto", añade el responsable de que la candidatura catalana haya resultado elegida para albergar la edición de 2024 del trofeo más antiguo del planeta.

Con Vilanova i la Geltrú en el horizonte, Emirates Team New Zealand y sus cinco Challengers coincidirán próximamente por primera vez en aguas del Front Marítim de Barcelona para realizar sus respectivos entrenamientos. Superado el test de septiembre en aguas del Garraf a bordo de sus monocascos AC40, los seis participantes en la America's Cup Barcelona 2024 seguirán ejercitándose en la capital catalana. La introducción de este periodo de ensayos previos al evento a bordo de los AC75 y los AC40 es una de las novedades del Protocolo de Gobierno del Evento, impulsado por los kiwis como Defensores del título.

De esta forma, Grant Dalton y su equipo se comprometen a maximizar las operaciones de los sindicatos participantes en Barcelona mucho antes de la ceremonia de apertura, prevista para el 22 de agosto de 2024. Se trata de una muestra más del compromiso de Emirates Team New Zealand con la capital catalana, y del deseo de su CEO de que, tal y como sucedió con los Juegos Olímpicos de 1992, la America's Cup de Barcelona también sea recordada como la mejor de la historia.