La revista ‘Forbes’ ha publicado su listado de ‘100 mejores empresas para trabajar’ en España. Este año, Forbes destaca la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en las compañías y la relevancia que la jornada de 4 días está tomando en los discursos de las estrategias de recursos humanos.

TotalEnergies, GXO y Kimberley-Clark son algunas de las incluidas en el ranking y que impulsan estrategias originales para revolucionar el ecosistema laboral y cuidar de su activo más preciado, las personas que trabajan en sus equipos.

TotalEnergies, con sede en Oviedo y que cuenta con más de 320 empleados, ha sido una de las elegidas por las más de cien de medidas de conciliación que han impulsado para fomentar nuevas formas de trabajo. Dedicada a la Generación y comercialización de energía, han implementado recientemente la práctica de los «Green Friday», viernes sin reuniones, propuesta que los empleados existentes y posibles futuros trabajadores abrazan con entusiasmo. Por lo que hace a la tecnologización, la empresa pone en valor las oportunidades que brinda este nuevo escenario: minimizar el esfuerzo y aumentar la seguridad en el trabajo.

Por cuarto año consecutivo, GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), la principal compañía a nivel global especializada en contratos logísticos, también ha sido reconocida por la revista Forbes como una de las mejores empresas para trabajar en España por sus excelentes prácticas en Recursos Humanos. La compañía ya se posiciona como una de las líderes en atracción y retención de talento gracias a promover el crecimiento de los empleados en todos los niveles. Su programa interno "Grow at GXO" impulsa el desarrollo de los trabajadores en los centros, facilitando su ascenso a roles de mayor responsabilidad. Además, cuentan con más de 1 millón de horas de formación en su plataforma "GXO University", ofreciendo certificaciones en liderazgo, innovación y gestión de proyectos. Con la iniciativa "We Belong", GXO fomenta la diversidad, inclusión y el sentido de pertenencia a través de numerosas actividades en todo el mundo para crear un ambiente laboral positivo.

Kimberly-Clark, dedicados a encontrar formas más innovadoras de mejorar la salud y la higiene de las personas, también está incluida en la lista de este año. La compañía cuenta con una oficina Madrid y un centro de fabricación en Salamanca, donde sus 3.200 empleados ya usan un chatbot interno llamado KayCee, herramienta pensada para que las personas puedan desde tener respuesta a sus preguntas más comunes a gestionar sus vacaciones. Otro de los motivos que ha llevado a la compañía a estar entre una de las «100 mejores empresas para trabajar» en España es su apuesta por la cultura de aprendizaje continuo y desarrollo de nuevas capacidades, fomentando así que se reconozca la experiencia y habilidades únicas que cada empleado aporta a Kimberly-Clark.

En su lista anual, ‘Forbes’ destaca las 100 empresas líderes en el ámbito laboral en España. Al optar por las más de 2.500 compañías que participan en la selección de la distinción de "Mejor Empresa para Trabajar" en España, ‘Forbes' evalúa aspectos esenciales como el clima laboral, la equidad, el desarrollo y la capacitación profesional, así como la retención del talento. Forbes se acerca directamente a los empleados, basándose en un estudio externo realizado por SigmaDos, una prestigiosa empresa de investigación de mercado y sondeos de opinión en España.