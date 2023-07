BeiGene ha presentado su proyecto en España. Recientemente, la compañía ha recibido aprobación por parte del Ministerio de Sanidad para zanubrutinib (BRUKINSA) para el tratamiento en monoterapia de pacientes adultos con leucemia linfocítica crónica (LLC) y para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de la zona marginal (LZM) que han recibido, al menos, una terapia previa con anticuerpos anti-CD20, siendo el primer inhibidor de la BTK disponible que ofrece una opción sin quimioterapia para los pacientes con este tipo de linfoma.

Estas dos indicaciones se suman a la ya conseguida en septiembre de 2022 para el tratamiento de pacientes adultos con macroglobulinemia de Waldenström (MW) que han recibido, al menos, una terapia previa o como tratamiento de primera línea en pacientes que no son aptos para quimioinmunoterapia.

Actualmente, el acceso es uno de los grandes retos de la industria innovadora en nuestro país. De acuerdo con el último informe W.A.I.T., la media para la incorporación de un fármaco al SNS es de 21 meses.

Sin embargo, BeiGene ha conseguido que su última innovación reciba aprobación en estas 3 indicaciones en tan solo 9 meses, lo que demuestra su compromiso con la sostenibilidad del sistema, así como la urgencia que tienen los pacientes oncológicos españoles. Así lo ha manifestado Cristina García Medinilla, directora general de BeiGene para España y Portugal, quien ha explicado que «el cáncer no tiene fronteras, BeiGene tampoco. Conseguir estas indicaciones en un tiempo tan corto frente a la media nacional es un reconocimiento al valor de nuestra innovación y a la importancia de poner a disposición de los pacientes la última innovación en una patología que tanto impacto tiene en su calidad de vida, como la Leucemia Linfocítica Crónica, donde cada día cuenta».

Respecto a la actividad investigadora de la compañía, ha señalado que «España es un país fundamental para nuestra investigación y para nuestro crecimiento como empresa. Estamos trayendo ensayos en todas las fases, creando empleo de calidad, proyectos de valor para los hospitales y los pacientes… Nos hemos propuesto avanzar a fase clínica 10 moléculas al año a partir de 2024, dirigidas a diferentes tipos de cánceres. De hecho, hoy contamos con más de 60 moléculas de descubrimiento interno en fase preclínica. En BeiGene España estamos demostrando que es posible ser y actuar de manera diferente».

ALTO NIVEL INVESTIGADOR

BeiGene señaló que ha convertido a España en un enclave estratégico para la compañía apoyándose en el alto nivel investigador español, la excelente capacidad de sus centros y la experiencia de sus profesionales sanitarios. De hecho, durante la presentación se ha señalado el fuerte compromiso para impulsar su investigación y facilitar a los pacientes con cáncer el acceso a tratamientos innovadores. De esta forma, a finales de 2023, España habrá contribuido en 30 ensayos clínicos de BeiGene iniciados en diferentes tipos de cáncer y que se encuentran en diferentes fases.

El encuentro ha contado también con la presencia de dos referentes en cánceres de la sangre. Por un lado, la doctora Patricia Baltasar, hematóloga del Hospital Universitario La Paz, especialista en leucemia linfocítica crónica, ha explicado que se trata de «una enfermedad predominantemente de personas mayores y con comorbilidades. Durante muchos años, estos pacientes vulnerables por edad y por comorbilidad, han sido tratados con esquemas de inmunoquimioterapia con efectos adversos que condicionaban su calidad de vida, pudiendo llegar a comprometer su vida».

Respecto a su tratamiento, ha señalado que, «afortunadamente, en la actualidad, las terapias dirigidas han demostrado eficacia y seguridad, manteniendo a nuestros pacientes libres de tratamientos de inmunoquimioterapia y de sus toxicidades. Los pacientes con LLC, hoy en día, viven más; pero, sobre todo, viven mejor. Todo ello ha sido, y es posible, gracias a un trabajo en equipo, siendo en este momento la leucemia linfocítica crónica un ejemplo de enfermedad de manejo multidisciplinar».

Otra de las patologías con necesidades no cubiertas urgentes donde está trabajando la compañía es el linfoma de zona marginal, «un tipo de cáncer que se incluye dentro de los linfomas no Hodgkin. Aunque suele tener un buen pronóstico, en los pacientes que no responden o recaen tras el primer tratamiento disponemos de escasas opciones de tratamiento, por lo que es necesario el desarrollo de nuevos fármacos o combinaciones de estos para mejorar su pronóstico», ha señalado el doctor Antonio Salar, hematólogo del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia y representante del Grupo Español de Linfoma y Trasplante Autólogo de Médula Ósea (GELTAMO). Se trata de un cáncer de la sangre ultra raro y de crecimiento lento que se inicia en las zonas marginales del tejido linfático y representa, aproximadamente, del 5% al 10% de los linfomas.

BeiGene indicó que ha demostrado que se puede cerrar la brecha del acceso y que tiene un proyecto futuro sólido y comprometido con el sistema sanitario. «Nuestro modelo de investigación único demuestra nuestra fuerte capacidad de desarrollar medicamentos innovadores que impacten en la vida de los pacientes, así como hacerlos accesibles y asequibles al mayor número posible de pacientes en España y en el resto del mundo», señalaba Cristina Bas, directora médico de BeiGene España y Portugal Bas, quien, además, incidió en la apuesta de la compañía por la investigación a nivel global.

«El foco de nuestra investigación cubre actualmente el 80 % de los cánceres de mayor incidencia. La contribución de los investigadores españoles en el desarrollo de los medicamentos de BeiGene es de gran valor. A finales de año, serán 30 los ensayos clínicos de BeiGene en distintas fases de desarrollo los que cuentan con centros de todo el territorio nacional involucrados», ha destacado.

BeiGene concluyó que en España está fuertemente comprometida con la creación de empleo de calidad. De hecho, en apenas dos años, la compañía cuenta ya con 60 empleados, de los que la mitad se dedican a la investigación, y tiene previsiones de seguir aumentando la plantilla en los próximos meses.