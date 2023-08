La Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), convocada de urgencia para celebrar este viernes una reunión tras el beso no consentido que el presidente, Luis Rubiales, dio a la jugadora de la selección femenina Jennifer Hermoso tras ganar la final del Mundial contra Inglaterra, está compuesta por 140 miembros (20 natos y 120 electos), de los cuales sólo seis son mujeres.

La RFEF anunció anoche la convocatoria urgente de una Asamblea General Extraordinaria para el viernes, a las 12.00 horas, en la sede de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), en la que «en base a los últimos hechos acontecidos durante la ceremonia de premiación del Mundial femenino conquistado por la selección española el pasado domingo en Sídney, se quiere informar de que están abiertas las diligencias internas de la Federación referentes a asuntos de integridad, así como el resto de los protocolos aplicables».

El triunfo de la selección en el Mundial femenino se ha visto empañado por el beso no consentido que Luis Rubiales propinó a Jennifer Hermoso durante la entrega de medallas de la final del Mundial. La jugadora reconoció que no le había gustado la actitud de Rubiales en un directo que realizó en sus redes sociales, para luego reducirlo a un «gesto de amistad y gratitud» ante el cual pidió que no se le dé «más vueltas» en unas declaraciones remitidas por la RFEF a EFE.

Por su parte, Rubiales espetó en una entrevista en la Cadena Cope que «es un pico de dos amigos celebrando algo, no hagamos caso a los tontos y a los idiotas». «No hagamos caso y disfrutemos de lo bueno. Si hay tontos, que sigan con sus tonterías. Vamos a hacer caso a los que no son tontos».

Ante esta situación, el ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, consideró en una entrevista en RNE «inaceptable» la actitud de Rubiales y le conminó a dar «explicaciones» y a presentar sus «disculpas».

Finalmente, el propio Rubiales grabó un vídeo en el que se disculpó por "el revuelo que se ha formado" y manifestó que «seguramente me he equivocado».

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dejó claro que las disculpas de Rubiales «insuficientes» y le exigió «dar más pasos» para «aclarar un comportamiento que es a todas luces inaceptable».

A su vez, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, pidió la dimisión del presidente de la RFEF y el partido que dirige, Sumar, ha presentado una denuncia contra Rubiales ante el CSD al entender que su beso a Jennifer Hermoso es una «forma de agresión sexual». Esta denuncia se suma a las presentadas por el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe), Miguel Ángel Galán, y el exárbitro Xavier Estrada Fernández.

Ante esta situación, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, avanzó ayer en una entrevista en la SER que si la RFEF no actúa «con urgencia», el organismo que preside tendrá que tomar cartas en el asunto, algo que haría «en los próximos días».

El presidente del Getafe, Ángel Torres, ha sido de momento el único responsable de un equipo de Primera o de Segunda división que ha pedido públicamente la dimisión de Rubiales.

COMPOSICIÓN ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General es el órgano superior de gobierno y representación de la RFEF, y se compone de 140 miembros, de los cuales 20 son natos y 120 electos, entre los que se encuentran el propio Rubiales en su condición de presidente de la Federación, los presidentes de las 19 federaciones de ámbito autonómico integradas en el organismo y los miembros electos de los estamentos de clubes, futbolistas, árbitros y entrenadores.

De ellos, sólo seis son mujeres: las jugadoras Andrea Romero, Vanessa Quintana, María de los Ángeles García y Aintzane Gamboa; la árbitra María Dolores Martínez Madrona; la jugadora de fútbol sala Patricia González.

Los presidentes de las federaciones territoriales son las siguientes: Óscar Flé (Aragón), Joan Soteras (Cataluña), Salvador Gomar (Valencia), José Miguel Monje (Murcia), Pablo Lozano (Andalucía), Francisco Díez (Madrid), Pedro Rocha (Extremadura), Alejandro Morales (Canarias), Marcelino Maté (Castilla y León), Rafael Louzán (Galicia), Pablo Burillo (Castilla-La Mancha), José Ramón Cuestos (Asturias), José Ángel Peláez (Cantabria), Javier Landeta (País Vasco), Rafael del Amo (Navarra), Josep Sansó (Baleares), Jacinto Alonso (La Rioja), Antonio García (Ceuta) y Diego Martínez (Melilla).

También las componen los representantes de los siguientes equipos profesionales: Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, Real Betis Balompié, Getafe, Real Club Deportivo Mallorca, Osasuna, Real Sociedad, Villarreal, Cádiz, Elche y Rayo Vallecano Leganés, Éibar, Deportivo Alavés, Unión Deportiva Las Palmas, Lugo, Ponferradina, Sporting de Gijón, Tenerife y Real Zaragoza.

Entre los clubes no profesionales, están presentes los miembros del Santa Fe, Salerm Cosmetics Puente Genil e Hispalis (Andalucía); Illueca y Santo Domingo Juventud (Aragón); Covadonga y Navarro (Asturias); Collerense (Baleares); Femarguín y Llano del Moro (Canarias); Colindres (Cantabria); Talavera de la Reina (Castilla-La Mancha); UDC Sur (Castilla y León); Cornellà y Santfeliuenc (Cataluña); Cacereño y La Cruz Villanovense (Extremadura); Arosa y Bergantiños (Galicia); Real Sociedad Deportiva Alcalá (Madrid); Los Garres y Yeclano (Murcia); Club Deportivo Filial de Fundación Osasuna Femenino (Pamplona); Amorebieta y Santutxu (País Vasco); Escuelas de Fútbol de Logroño (La Rioja); Crevillente y Mislata (Valencia) y Rusadir (Ceuta y Melilla).

Los futbolistas profesionales que participan en la Asamblea General son Alejandro Blanco, Alberto Cifuentes, Iván Cuéllar, Víctor David Díaz, Borja García, Adrián González, Óscar Trejo, Javier López, Juan Manuel Marrero, Alberto Noguera, Sergio Postigo, Laureano Sanabria y Néstor Susaeta; mientras que los no profesionales son José María Mazuecos, Andrea Romero, Miguel Manau, Francisco Javier Fernández, Bartomeu Riutord, Vanessa Quintana, Rubén Lavín, Carlos Javier García, Gerard Puigoriol, María de los Ángeles García, Sergio Santos, Manuel Diego Tello, Emilio José Blanco, Iván García, Aintzane Gamboa, Álvaro Ruiz-Olalde, Álvaro Campos, Mohamed Chakir Kaiouch.

Los árbitros representados son Jesús Gil Manzano, José Antonio López Toca, Juan Martínez Munuera, César Soto Grado, Alexandre Alemán Pérez, Luis Bestard Servera, Leandro Carbajales Gómez, José Antonio Fernández Rodríguez, Víctor García Verdura, María Dolores Martínez Madrona y Manuel Jesús Orellana Cid.

Los entrenadores con presencia en la Asamblea son Jesús Casas, Gaizka Garitano, Sergio González, Luis Enrique Martínez, José Rojo, José Manuel Ochotorena, Mikel Azparren, Josep Barceló, Carlos Basarte, Adolfo Echeverría, Julen Guerrero, Diego Martínez, Pedro Muro, Vicente Parras, Luis Arturo Ruiz y Jorge Vilda.

Por el fútbol sala, participarán representantes del Almendralejo, Burela, Sala 5 Martorell, Segorbe y Ziérbana; los futbolistas Patricia González, Jesús Herrero, Sergio Lozano y José Miguel Ruiz; los entrenadores José Lucas Mena y Federico Vidal; y el árbitro Carlos Enrique Bustos.