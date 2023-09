UGT Servicios Públicos de Andalucía expresó su «preocupación» ante las informaciones que señalan que el próximo 21 de septiembre se presentará un nuevo Grupo Cooperativo, ONNEO, que será «la suma de Ambulancias Barbate (Cádiz), Ambulancias Andalucía (Málaga) y Autoamtax (Huelva)».

En un comunicado señala que, «si bien UGT, no tiene nada en contra de las uniones empresariales, esta situación de unión, si nos preocupa enormemente. Si el objetivo de esta es presentarse a las licitaciones públicas de Transporte Sanitario, creemos que esto sería dar un paso atrás con el modelo laboral en este sector. Aquí se plantea más bien el modelo de pequeños autónomos, que, para ingresar en la cooperativa, cada trabajador tiene que disponer de vehículo propio".

Añade que «también estos a su vez, pueden subcontratar a otros trabajadores/as, para sacar rendimiento a su inversión. Con esta situación el número de trabajadores contratados es bajo y por desgracia no se les respeta lo pactado en los convenios colectivos sectoriales regionales o estatales, quedando en un estado de indefensión enorme».

Por ello, señala que UGT no puede estar de acuerdo «con estas alianzas que perjudican a las personas trabajadoras. Los socios, se reparten beneficios a costa de las personas trabajadoras asalariadas que cobran y trabajan en precario, creando una desigualdad y una pobreza grandísima, que precisamente este sindicato es lo que combate. Las administraciones públicas, deben apostar por empresas que creen mucho empleo de calidad, que respeten en todo momento los convenios colectivos del sector y que den estabilidad a un sector tan esencial y vital como es el Transporte Sanitario. No podemos permitir modelos que deterioren los derechos de las personas trabajadoras y que además no sean garantes del servicio público y empleo de calidad».