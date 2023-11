Cofares, la compañía líder en servicios y soluciones de salud en España, ha reafirmado su compromiso con Fundación Integra para ofrecer oportunidades en su plantilla a personas en exclusión social y con discapacidad, y conseguir así su integración real en la sociedad, lo que se ha plasmado en cerca de 260 casos concretos.

Desde el año 2002, Cofares forma parte del patronato de Fundación Integra y, gracias a ello, ha facilitado cerca de 260 empleos a mujeres víctimas de violencia, personas sin hogar, jóvenes en riesgo de exclusión, antiguos reclusos, exdrogodependientes y personas con discapacidad, en Madrid, Barcelona, Valencia y ciudades de Andalucía.

Según Cofares, "el acceso a un empleo digno supone para estas personas la recuperación de la estabilidad, autonomía e independencia económica, generando nuevas redes de apoyo esenciales para dejar atrás el pasado y construir un nuevo futuro".

“En la Fundación me formaron, me dieron el empujón que necesitaba para hacer una entrevista de trabajo digna y tras ello, sólo unos meses después, estaba trabajando en Cofares”, explicó Isabel, beneficiaria de Fundación Integra y trabajadora de la distribuidora.

Añadió que gracias a esta oportunidad ha "recuperado" su libertad, autoestima, e independencia. “Más allá de los ingresos, en el trabajo he encontrado mi lugar. Me siento querida por mis compañeros y responsables. He conseguido reactivarme en todos los sentidos”.

Esta iniciativa forma parte de sus valores y de la estrategia de ESG (Environmental, Social and Governance) de la empresa. Se trata de un "compromiso con el empleo socialmente responsable" que comparten todos los profesionales de la compañía y que, según Cofares, ha sido reconocida en tres ocasiones por la Fundación y ha recibido la Mención Especial de Recursos Humanos.

Además, la compañía sigue fomentando la participación de sus empleados en acciones de sensibilización. Desde el año 2001, gracias al apoyo de empresas como Cofares, Fundación Integra ha conseguido más de 21.500 contratos para personas en exclusión social y con discapacidad.