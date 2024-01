DAZN anunció que amplía su oferta futbolística añadiendo LALIGA HYPERMOTION a su parrilla. En un comunicado, la compañía destaca que a partir de la jornada 22 de esta temporada, que tendrá lugar entre mañana 12 de enero hasta el próximo lunes, «los aficionados podrán disfrutar de todos los encuentros de la categoría de plata de LALIGA».

La emisión de LALIGA HYPERMOTION en DAZN facilita a los aficionados de toda España poder seguir y ver todos los partidos de cada equipo de la segunda división, algo que no sucedía en temporadas anteriores y que ha cambiado debido a la comercialización no exclusiva de derechos televisivos que planteó LALIGA en su último tender audiovisual, permitiendo así que el fútbol llegara a aficionados que no tenían acceso a partidos de sus equipos.

Una fórmula similar en la venta de estos derechos que ya se sigue en competiciones como la NBA. La estructuración de los derechos audiovisuales de esta forma también permite a los operadores adaptar contenidos a audiencias específicas, aumentar la certidumbre temporal, dado que los contratos son de larga duración; y contribuye a que los canales ofrezcan contenido más atractivo y de calidad al aficionado atendiendo a las nuevas necesidades y preferencias del público.

En este sentido, DAZN anuncia que «emitirá en directo y bajo demanda, todos los partidos de los encuentros correspondientes a los playoffs de ascenso a LALIGA EA SPORTS, así como resúmenes de cada choque y gran número de entrevistas y reportajes». El pack de LALIGA HYPERMOTION se podrá añadir a cualquiera de los planes adquiridos previamente o en solitario por 9,99 euros al mes.

Así, según la compañía, «LALIGA HYPERMOTION completa la extensa oferta de competiciones de fútbol que ofrece DAZN. Entre otras, en la plataforma se pueden seguir LALIGA EA SPORTS (5 partidos por jornada de 35 jornadas), así como toda la Premier League, Liga F, UEFA Women’s Champions League o los encuentros más destacados de la FA Cup, la Carabao Cup, la Coppa Italia y los campeonatos domésticos femeninos de Inglaterra, Italia, Francia o Alemania».