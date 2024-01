Cadenas hoteleras de lujo como Marriott International o Six Sense continúan ampliando su oferta mediante nuevos complejos hoteleros en Oriente Próximo, reforzando la posición de Arabia Saudí como destino turístico emergente atractivo y de calidad.

La cadena Marriott International ubica The St. Regis Riyadh, su nuevo hotel de lujo número 500 en Arabia Saudí, reforzando su oferta en turismo experiencial a través del descubrimiento cultural en sus marcas The Ritz-Carlton, St. Regis Hotels & Resorts, W Hotels, The Luxury Collection, Edition, JW Marriott y Bulgari Hotels & Resorts.

Según Jenni Benzaquen, vicepresidenta sénior de las marcas The Ritz-Carlton y St. Regis Hotel & Resorts, «estamos ampliando el alcance de nuestra cartera a lo que hemos denominado "nuevas fronteras del lujo", escapadas que rompen fronteras y combinan los deseos de aventura y exclusividad de los huéspedes».

A lo largo de 2023, la marca quiso incentivar la demanda por visitar de nuevo los destinos de lujo preferidos por los viajeros. De cara a 2024, Marriott International se centra en ofrecer nuevos destinos, escapadas éticas y un deseo de defender las prácticas sociales para que los viajes sigan siendo sostenibles para las generaciones futuras. Presente en 69 países con su cartera de lujo, cuenta con más de 200 hoteles y resorts en desarrollo, incluyendo alrededor de 20 que abrirán este año.

Con este nuevo proyecto, Marriott International apuesta por anticiparse a las tendencias del espacio del lujo mientras que el sector experimenta una creciente demanda de viajes y experiencias cada vez más personalizadas. Tal y como afirma Tina Edmundson, presidenta de lujo de la cadena, «nuestra misión es ofrecer un acceso sin igual a los destinos más exclusivos y los lugares más recónditos del mundo. Nuestra cartera de productos de lujo se complementa con experiencias verdaderamente excepcionales para los huéspedes, lo que nos permite establecer el estándar para el futuro de los viajes, al tiempo que seguimos innovando y abriendo nuevos caminos».

Por su parte, el holding hotelero Six Sense construirá un complejo en Wadi Safar, el gran proyecto de la Autoridad de Desarrollo de Diriyah Gate en Riad, Arabia Saudita, con un total de 80 habitaciones en lo alto de la colina para ofrecer a los huéspedes unas vistas panorámicas del valle.

Este complejo se caracteriza por una arquitectura de estilo Najdi como reflejo de la cultura de la región y por ofrecer a los huéspedes extrema privacidad ya que las habitaciones estarán aisladas. Como equipamientos de lujo, el hotel dispondrá de spa con salas de tratamiento, hammam, gimnasio y estudio de yoga independiente; así como espacios para eventos.

Todas estas nuevas inversiones se encuadran dentro del programa de transformación nacional de Arabia Saudí -la Visión Saudí 2030-, con el objetivo de desarrollar y diversificar la base económica del país mediante el fortalecimiento de la posición de Al Madina Al Munawwarah como destino religioso de prestigio. En este sentido, la Visión Saudí 2030 recoge, entre otros objetivos, llegar a los 100 millones de visitas anuales en 2030, alcanzar una contribución del turismo al PIB del 10% y crear un millón de nuevos puestos de trabajo en el sector turístico.