A la espera de la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, fechada para el próximo 14 de marzo, que dirimirá en qué medida la UEFA y la FIFA puedan regular la celebración de competiciones alternativas a las actuales, se siguen sumando voces dentro del fútbol español en contra de la Superliga. El actual entrenador del Real Betis y ex del Real Madrid, Manuel Pellegrini, criticó la Superliga en una entrevista para 'El País' y aseguró que en Inglaterra «nunca se aceptará», dado que «el fútbol local es muy importante y allí la gente se siente mucho más identificada con la Premier que con la Champions». Además, el técnico afirmó que «en España y otros países supondría la muerte del fútbol local».

En la misma línea, la pasada semana Ander Herrera, jugador del Athletic Club, en una entrevista para el canal americano ESPN declaró que no le «gusta» el proyecto de la Superliga, porque «quita ilusiones a los aficionados de los equipos pequeños». En este sentido, el jugador vasco, que ha militado en grandes clubes europeos como el Manchester United o el PSG, incidió en que «los equipos grandes son equipos grandes porque existen los equipos pequeños, es tan fácil como eso», y abogó por mejorar la Champions League «mirando por el beneficio de todos los clubes».

Asimismo, Herrera consideró de «absoluto ridículo» el planteamiento que realizó Bernd Reichart, CEO de A22 Sports Management, en una entrevista sobre el Girona: «Me hacía mucha gracia, ya que decía que los aficionados del Girona seguro que entenderían si les dicen que no pueden jugar la Champions League el año que viene, pero que tienen que ir a la tercera competición de la Superliga. A mí no me gusta, porque yo creo que el Union Berlin merece jugar la Champions porque el año pasado se lo ganó. Porque el Girona si este año se lo gana se merece jugar la Champions. Porque la Real Sociedad el año pasado hizo una magnífica temporada y se merece estar en la Champions, y no me creo que ningún aficionado de esos equipos acepte que otros les dirijan en sus sueños».

También Piqué hace unas semanas en un evento 'online' aprovechó para posicionarse en contra del proyecto de la Superliga. El exjugador culé piensa que «todos los clubes que no consiguiesen entrar en la Superliga, de golpe su valor pasa a ser cero, y pierdes un número de seguidores brutal de esos equipos, pasando a solo competir en ligas nacionales contra equipos menores, y al final dejarían de existir estas competiciones». Además, Piqué remarca que «la Superliga quedaría como la gran competición, con esos clubes que generarían muchos más ingresos y tendrían mucho más valor, y así se destruiría el fútbol como lo hemos entendido».

A nivel internacional, el exfutbolista alemán del Bayern de Munich y actual miembro de la ECA Karl-Heinz Rummenigge señaló hace unas semanas en una entrevista a un medio italiano que en el sistema actual del fútbol europeo «prevalece el mérito. Si eres bueno, ganas y ganas. Allí -en referencia a la Superliga- compras el lugar porque eres rico y ganas incluso si no ganas. No es para nosotros". Además, Rummenigge pone en valor que «el fútbol es un fenómeno central de la vida social. Millones de personas van al estadio los fines de semana» y apela a «proteger el fútbol» y hace un llamamiento a las instituciones: «La política tiene que ayudar".