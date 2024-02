MejoresDoctors.com sale a luz con su Edición 2024, el primer y único compendio de los mejores médicos y cirujanos que ejercen en España, «referentes en su especialidad; definido desde la máxima independencia, cualificado por una exigente metodología propia y verificado por criterios cualitativos», señalan desde la plataforma, cuyo propósito es «ofrecer a los pacientes la guía más completa, detallada y verificada para conocer en profundidad a los mejores profesionales sanitarios en prevención, diagnóstico y tratamiento, con el fin de asegurar la mejor referencia médica en momentos decisivos de la vida».

MejoresDoctors.com ha elaborado este primer listado de profesionales referentes en sus respectivas disciplinas médico-quirúrgicas que ejercen en centros hospitalarios españoles bajo la máxima independencia y total confidencialidad, lo que le hace no estar sometido a interferencias comerciales ni a presiones sectoriales. El responsable de la elaboración es el Consejo Rector y el Equipo Técnico de MejoresDoctors, que junto con un Panel Académico-Profesional y un partner especializado en «mistery shopper» contrastan y renuevan periódicamente el compendio de doctores.

La edición 2024 arranca con un total de 350 profesionales de 27 especialidades diferentes de la sanidad pública y privada quienes, en muchas ocasiones, ejercen simultáneamente en ambas. Una lista a la que se irán incorporando en los próximos meses nuevos facultativos, todos ellos líderes en sus respectivas áreas de actividad sanitaria, así como nuevas especialidades y subespecialidades.

Las disciplinas que figuran a día de hoy, a las que se irán sumando nuevas especialidades y subespecialidades, son Alergología, Angiología y Cirugía Vascular, Cardiología, Cirugía Cardíaca, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Oral y Maxilofacial, Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Cirugía Torácica, Dermatología, Endocrinología y Nutrición, Ginecología y Obstetricia, Hematología y Hemoterapia, Inmunología, Medicina Interna, Medicina de la Educación Física y el Deporte, Nefrología, Neumología, Neurocirugía, Neurología, Oftalmología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Otorrinolaringología, Pediatría, Psiquiatría, Traumatología y Cirugía Ortopédica y Urología.

COMPENDIO INDEPENDIENTE

"MejoresDoctors no mantiene ninguna relación con los médicos y cirujanos recomendados a los pacientes. Por ello, no atiende a ninguna petición de reunión, ni responde a preguntas concretas. No obstante, sí valora todas aquellas solicitudes de inclusión en el compendio realizadas por los médicos", señalan desde la plataforma, que cuenta con diversas Certificaciones ISO en España que avalan su gobernanza.

Aunque es el Consejo Rector y el Equipo Técnico de MejoresDoctors quienes, junto con un Panel Académico-Profesional y un partner especializado en «mistery shopper», realizan la selección de especialistas, existe la posibilidad de que los médicos que lo consideren presenten su propia candidatura a través de la página de contacto de MejoresDoctors. Además es posible enviar los artículos médicos que deseen sobre su especialidad y las patologías que abarcan, que posteriormente pasará a una fase de investigación y análisis cualitativo sobre la información proporcionada, complementada con todo tipo de fuentes abiertas y contrastes profesionales y sectoriales.

Uno de los distintivos de MejoresDoctors es que no está sometido a interferencias publicitarias de ningún tipo ni contempla patrocinios de actos. No admite publicidad en ninguna forma ni presiones sectoriales, ya que, para la selección de facultativos, se basa únicamente en la trayectoria, prestigio, méritos y recomendaciones doctor-to-doctor, así como testimonios de pacientes verificados y contrastables.

CONTINUA ACTUALIZACIÓN

Con el fin de ser un referente para los pacientes, entre los principios de MejoresDoctors está el mantener la plataforma web actualizada en beneficio de todas las personas que accedan a ella en busca de información de valor y, así, propiciar la mejor toma de decisiones vinculadas con su salud. Se irán sumando nuevos profesionales de referencia, una vez el Consejo Rector haya comprobado y verificado los criterios cualitativos acorde a su especialidad.

Para ello, además de contener la ficha completa de los mejores doctores que forman parde de la primera edición, la plataforma cuenta con información de valor añadido para el paciente, como son artículos médicos sobre patologías relacionadas con las especialidades actualmente presentes en MejoresDoctors. Los propios sanitarios pueden proponer también a través del site sus tribunas o casos de éxito en beneficio de las personas que busquen información de su interés.

