¿Qué pasa si me depilo el mismo día de ir a la playa?

Al llegar el verano nos gusta lucir las piernas bonitas y mucha gente opta por depilarse. Pero nos surge la duda de si es aconsejable ir a la playa justo después de habernos hecho la cera o de habernos pasado la cuchilla. Ahora se ha puesto de moda realizarse el láser, es una manera de desintegrar el pelo por completo y olvidarse de la depilación. Hay que tener en cuenta que antes de hacer cualquier cosa en el cuerpo, la piel tiene que estar preparada. Esto significa haber hecho una buena exfoliación y haber aplicado una crema hidratante y calmante.

Ahora bien, ¿se recomienda ir a la playa o que nos de el sol justo después de habernos depilado?, los dermatólogos no lo recomiendan. La exposición de la piel al sol con una reciente rasuración o de haber hecho la cera implica que la piel está más sensible de lo normal, por esa razón, puede causar algunos daños. Si queremos prevenir la aparición de manchas o irritaciones es conveniente no exponerse al sol durante unas horas después de haberse realizado la depilación.

Si acaso sufrimos de piel sensible el proceso funciona diferente, ya que tendríamos que esperarnos de 1 a 2 días antes de poder exponernos a tomar el sol. Hay que aguardar hasta que la dermis se recupere, ya que los melanocitos, que son las células de la piel, se encuentran más activos debido al calor de la depilación de la cera o el láser. Si es con cuchilla, la zona tiende a quedarse irritada y en algunos casos pueden salir erupciones.

Por eso, si vas a la playa es importante la utilización de una crema solar con protección alta para evitar quemaduras, irritaciones o que la piel se cuartee. Recordar que en verano se recomienda la depilación con bandas frías, ya que existen tanto las de piel normal y las de piel sensible, dependiendo de nuestras necesidades.