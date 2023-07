El calor quita el sueño a muchos ciudadanos, no sólo por las dificultades para poder conciliar el sueño cuando la temperatura no baja de los 20º por la noche, sino también por el coste de la electricidad. Sin embargo, tener encendido el ventilador toda la noche no es tan caro como puede parecer. La directora de comunicación de Endesa en Baleares, María Magdalena Frau, ha calculado que su coste oscila entre los 6 y los 50 céntimos de euros, en función de la potencia del aparato.

Sin embargo, los que utilicen aire acondicionado para combatir las altas temperaturas tendrán que pagar más, ya que su consumo eléctrico es más elevado. Frau ha recordado que la climatización representa el 60 % de la factura de la electricidad. En este punto, ha recordado que se recomienda no bajar de los 27º y ha advertido que por cada grado que se desciende se incrementa un 5 % el gasto de la factura eléctrica, en el apartado correspondiente a la climatización. El consumo eléctrico se dispara un 25 % por la ola de calor La directora de comunicación de Endesa en las Islas ha informado que el consumo eléctrico se ha disparado un 25 % en Baleares, respecto a la primera semana de julio, con motivo de la ola de calor. El pico de consumo de este pasado 17 de julio fueron 1.289,4 megavatios. En la ola de calor de la semana pasada, el incremento del consumo eléctrico fue del 20 %, respecto a los primeros días de julio. Además, ha destacado que en la hora valle de la madrugada del lunes al martes se rozaron los 800 megavatios, una cifra equivalente al pico de consumo en primavera, otoño en invierno. La directora de comunicación de Endesa ha declarado que el suministro eléctrico está garantizado, gracias a las buenas infraestructuras de las que están dotadas las Islas. Cabe recordar que hace años en verano solían producirse algunos apagones eléctricos cuando se producían puntas de consumo. Sin embargo, ha instado a los ciudadanos a realizar un consumo responsable de la energía.