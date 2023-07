Aunque parezca que todos los gorros protegen del sol, hay que ir con cuidado porque depende del material con el que esté hecho no nos va a cubrir nuestras necesidades. Teniendo en cuenta que la mejor solución para no quemarnos es no estar demasiados expuestos al sol, evitando la luz solar y usar ropa adecuada, no podemos asegurar que esto se cumpla. Por eso, una buena solución son los gorros, pero ¿qué tipo debemos usar para que nos proteja?

Las gorras y los sombreros forman parte de ropa adecuada que debemos usa para protegernos, pero hay muchos tipos y hay que saber cuáles son los adecuados. La mejor protección sin ninguna duda son los sombreros, ya que nos tapa la cara de forma uniforme, y depende del tamaño incluso el cuello. Es decir, los que tiene ala ancha, ya que en el caso de los sombreros de ala pequeña nos limita mucho la cobertura. Por otro lado, las gorras también pueden ser útiles, puesto que la visera reduce hasta un 50 % la radiación del sol, así lo confirma la AEDV (Academia Española de Dermatología y Venereología). Las gafas también son un gran aliado para cubrir más zonas de la cara, siempre y cuándo estén homologadas. Por otro lado, los sombreros estilo country como son los tejanos también se han puesto de moda estos últimos años y se protegen de forma muy eficaz. Además del tamaño y la forma, es importante asegurarse del material con el que están elaborados. Cuánto más cerrado sea el tejido de tela, más protegerá y bloqueará el paso de los rayos solares. Por esa razón las pamelas de rejilla no son recomendadas si la intención de uso es proteger del sol, en cambio si es por estética son muy combinables y le dan el toque al outfit. La tela con mayor índice de protección solar es la de los vaqueros que tiene 100FPU (factor de protección ultravioleta), en cambio las de algodón, lino o acetato son muchos menos efectivas, ya que tienen entre 8 y 12 FPU.