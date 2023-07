En verano todos pasamos calor, incluidas las mascotas. Cuando las temperaturas superan los 30 grados, sus responsables deben evitar que los peludos sufran una deshidratación. En primer lugar, cabe recordar que todos los perros no son igual de sensibles a las altas temperaturas. La norma general dice que los perros con la cara achatada, como pueden ser bulldogs, boston terriers o pugs, tienen más dificultades para regular su temperatura debido a sus características nasales. Además, las mascotas ancianas, con obesidad o diabéticas deben recibir un cuidado más exhaustivo en épocas de calor intenso.

¿Qué hacer para mantener frescas a las mascotas?

Es importante mantener un ambiente fresco y ventilado en todo el hogar, especialmente en las zonas en las que residan las mascotas. Lo más recomendable es emplear un ventilador que distribuya el aire indirectamente por la sala. De este modo, evitaremos que el calor se concentre. Seguramente, sea una buena idea establecer en ese lugar fresco su 'cama de verano' alejada del sol. Para finalizar la creación de su hábitat perfecto, será necesario, un cuenco con agua fría a su disposición.

Hablando de su cuidado, los expertos desaconsejan los cortes de pelo extremos porque dejan a las mascotas desprotegidas frente al sol y otros agentes externos. No obstante, recomiendan cepillarles diariamente, para ayudarles a deshacerse del pelo extra que han acumulado los meses de invierno. Con el calor, las bacterias se reproducen con más rapidez, por lo tanto, la limpieza debe ser muy minuciosa. Para ello, es necesario utilizar productos ecológicos no nocivos para su bienestar. La comida húmeda es la favorita de las mascotas, pese a que no hay que abusar de su consumo, en verano supone una gran fuente de hidratación por su elevada cantidad de agua. Por ejemplo, los conejos pueden comer una mayor cantidad de verdura fresca en combinación con el heno.

En el caso de los perros, es recomendable evitar las horas más calurosas del día para salir de paseo. Es decir, lo adecuado son las salidas a primera hora y después del ocaso. En cuanto al terreno, lo mejor será realizar un recorrido sobre hierba, evitando el asfalto y la arena en todo momento. Además, los caninos agradecerán pausas para beber y refrescar sus patas con agua. Finalmente, cabe recordar que nunca hay que dejar a las mascotas en el interior del coche, bajo ningún concepto.