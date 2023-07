Descubre cómo el kétchup puede revolucionar tu rutina de limpieza.

En la mayoría de casos no es necesario gastarse un dineral en productos de limpieza, ya que existen multitud de trucos caseros que funcionan igual de bien e incluso mejor. Conocemos el vinagre blanco que es muy común para la limpieza de electrodomésticos tales como la lavadora y también para limpiar los fogones. Gracias a sus poderes desinfectantes es un gran aliado para limpiar a fondo filtros, tuberías y juntas. Además de existir este tip, hay muchos más que capaz no conocías y no se te habrían pasado por la cabeza. Es el caso del kétchup, te enseñamos cinco trucos para limpiar tu casa utilizando este alimento con resultados infalibles:

Objetos de plata Para limpiar la plata se necesita un producto que quite la suciedad pero sin dañar el material, por ello el kétchup gracias a los ácidos que contiene el tomate podemos limpiar en profundidad nuestros utensilios. Para ello, tenemos que aplicar un poco sobre los objetos de plata y al cabo de unos segundos retirarlo con un paño seco. El resultado serán unos cubiertos relucientes. Pulir el cobre Otro de los trucos para los que puedes usar el kétchup es para limpiar el cobre. Hay que extenderlo sobre la pieza que queramos limpiar y dejarlo actuar, retirándolo luego con agua. En caso de que haya manchas muy oscuras podemos aplicar junto al kétchup un poco de sal y frotarlo con un estropajo con cuidado de no rayarlo, para luego retirarlo también con agua. Las sartenes La limpieza de sartenes a veces es muy complicado ya que cuesta mucho sacar esas manchas amarillentas que aparecen en la base, pero gracias al kétchup se acabaron los dolores de cabeza. Hay que extender una capa sobre lo que quieras limpiar y esperar durante media hora para que haga su efecto. Al acabar, cuándo la aclaremos y la sequemos nos tendría que haber quedado una sartén limpia y brillante. La bisutería Pueden ser anillos, pendientes, collares de plata o lo que conocemos como bisutería. Para ello, depositaremos una cantidad pequeña de kétchup en el complemento y procederemos a frotarlo. Cuándo nos hayamos asegurado de que todo esta bien impregnado de producto lo retiraremos con agua tibia y secaremos con un paño. Restos de comida quemada Parece increíble pero el kétchup sea capaz de eliminar también los restos de comida quemada que pueden quedar incrustados en los platos o en los fogones. Aplicamos sobre la superficie el kétchup para dejarlo actuar toda la noche, al día siguiente lo retiramos enjuagándolo con agua y listo.