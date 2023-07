¿Es seguro llevar tortilla de patatas a la playa?

Puede que sea uno de los menús estrella para la playa, pero también, nido de bacterias. La tortilla de patatas, con o sin cebolla, es una de las recetas socorridas y preferidas para llevar en excursiones o días de playa, aunque conlleva un peligro que puede dejarnos fuera de juego durante unos días. Al utilizar huevo, si este no cuaja y/o se expone a altas temperaturas al dejarla a pleno sol, se dispara el riesgo de propagarse la bacteria de la Salmonella, que provoca diarrea, cólicos estomacales o vómitos, por lo que, aunque deliciosa, puede no ser buena idea optar por este tipo de plato si no queremos arriesgarnos a unos días pegados al inodoro.

El problema con la tortilla es que, primero, nunca tendremos la certeza de saber que si el huevo ha cuajado en toda la tortilla, es decir, si está totalmente cocido. Aún así, el segundo factor de riesgo es el calor: al mantenerla a una temperatura ambiente -y más aún así la dejamos al sol- favorecemos la aparición de bacterias. Si, a pesar de esto, sigues queriendo disfrutar de la tortilla de patatas en la playa, pon especial atención a los siguientes consejos para evitar que se estropee: Preparar la tortilla en el periodo de tiempo más cercano al de consumirla.

al de consumirla. Después de hecha, dejarla enfriar y, al alcanzar la temperatura ambiente, meterla en el frigorífico .

. Para el transporte y, una vez en la playa, llevarla siempre en una nevera portátil . Recuerda que estos aparatos mantienen la temperatura, pero no enfrían, por lo que habrá que llenarlos de hielo.

. Recuerda que estos aparatos mantienen la temperatura, pero no enfrían, por lo que habrá que llenarlos de hielo. Guardarla en un recipiente hermético. Lo aconsejable, por contra, es optar por llevar a la playa otros platos menos peligrosos que utilicen, por ejemplo, conservas (como los garbanzos, el maíz o el atún). Con ellos se pueden preparar, y en un momento, refrescantes y deliciosas ensaladas [Aquí te enseñamos unas cuantas] para no exponernos a sustos que pueden arruinarnos las vacaciones. En resumen: la tortilla déjala para la cena.