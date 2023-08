Cinco alimentos que son más sanos de lo que parecen

Un conocido nutricionista que se ha hecho viral en TikTok ha reaccionado a cinco alimentos que por el desconocimiento popular se han ganado una mala fama sin motivo. Una de las dudas que siempre tenemos al comprar la comida es que alimentos son buenos y cuales no, ya que muchas veces parece que estamos comprando cosas aparentemente sanas y resulta no ser así.

La desconfianza de todos los consumidores ha hecho que se creen ciertos rumores de los productos que consumimos llegando a no saber si son ciertos o no. Por esa razón, el nutricionista Mario Ortiz ha utilizado la plataforma de TikTok para desmentir muchos bulos acerca de alimentos que son sanos y creemos que no lo son. Aquí analizaremos los 5 alimentos más sanos de lo que parecen y que si tienen cabida en una dieta saludable:

1. Aceitunas

Son uno de los aperitivos más clásicos, se suele pensar que tienen un alto porcentaje en calorías y que existe un riego a engordar. Hay que tener en cuenta que todos los alimentos en exceso pueden ser malos, pero en concreto las grasas del aceite de oliva son muy beneficiosas para nuestra salud. Comer aceitunas moderadamente no afecta a ningún factor corporal ni aumenta el riego de engordar siempre y cuando mantengamos una dieta variada y saludable.

2. Maíz

Es otro producto que tiene fama de engordar. Lo cierto es que es un alimento que contiene almidón, es decir, es una buena fuente de energía. Sin embargo, las grasas son más difíciles de liberar, por eso el proceso de digestión puede ser un poco más lento. Esto quiere decir que mantenemos el cuerpo con la energía más prolongadamente.

3. Lomos de cerdo

La verdad es que los lomos de cerdo nos aportan mucha proteína de alto valor biológico, además de vitaminas como la B1, B2, B3 y B12, así como magnesio, fósforo y potasio. El nutricionista Ortiz apunta que «por cien gramos tienen solo seis gramos de grasa, y además la grasa de por sí no es mala».

4. Patata

Es un alimento rico en carbohidratos aportándonos mucha energía y agua. La mala fama de la patata es si se prepara en frituras, pero en cambio hay alternativas mucho más saludable como por ejemplo cocinándolas al vapor.

5. Carrilleras

Es un alimento con mucha proteína de fácil asimilación, también es rico en hierro, en caso de sufrir anemia es el alimento ideal. Además de contener carnitina, que ayuda a metabolizar la grasa y aporta múltiples beneficios para la gente deportista. La carrillera es un tipo de carne que contiene menos de 5 gramos de grasa por cada cien de producto.