Las tarjetas monedero que ofrecen las tiendas Inditex son una muy buena opción si queremos regalar ropa o cualquier complemento de la tienda y no sabemos exactamente qué quiere la persona en cuestión. Las tarjetas de regalo de Inditex no caducan, pero solo se pueden canjear en establecimientos españoles. Dentro del grupo Inditex hay muchas marcas, además de Zara. Pero, ¿se puede utilizar una tarjeta de regalo de Zara para comprar en otra marca del grupo Inditex?

Antes cuando adquiríamos la tarjeta, por ejemplo de Zara, el que recibía la tarjeta monedero solo podía realizar la compra en ese tienda en concreto. Ahora es posible hacerlo en cualquier tienda de Inditex, indiferentemente de donde la hayamos comprado. ¿En qué tiendas puedo comprar con una tarjeta regalo de Inditex? Hay una amplia variedad como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uturqüe. También se puede en tiendas Kiddy's Class y Lefties.

Hay dos modalidades dentro de las tarjeta regalo. En primer lugar tenemos las físicas. Estas las puedes comprar online o en cualquiera de las tiendas de Inditex, el destinatario las recibirá por correo en la dirección que ellos elijan. En cambio la segunda opción, son las tarjetas de regalo virtual, estas se envían por email a la dirección que se indique o compartirlas tú mismo a través de tu app de mensajería que prefieras.

La personas con la que compartas la tarjeta recibirá un enlace desde el que podrás copiar los datos o descargar una contraseña. El enlace estará disponible durante 60 días, y pasado este tiempo en caso de caducidad el destinatario puede volver a compartir un enlace nuevo a la persona a la que ha regalo la tarjeta, para que vuelva a tener 60 días para realiza la compra. Para poder utilizar esta tarjetas hay que tener claro que en caso de robo, pérdida, extravío o deterioro la empresa no devolverá ni rembolsará el dinero. El plazo de devolución es de 30 días siempre y cuándo la tarjeta no haya sido utilizada, en caso de que la tarjeta se haya comprado vía online no es necesario enviar la tarjeta físicamente.