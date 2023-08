El flato es una incomodidad común que nos afecta en diversas situaciones y siempre aparece sin esperárnoslo. Se conoce como un pequeño pinchazo que se produce en el abdomen, suele ser en uno de los lados, y casi todo el mundo alguna vez en su vida lo ha sentido. Suele impedirnos seguir corriendo o realizar a actividad física que estábamos practicando.

Médicamente se llama dolor abdominal transitorio (DAT), y se produce normalmente como consecuencia de no respirar bien al hacer ejercicio o también puede ser a causa de una reacción del cuerpo a la ingesta de líquidos y sólidos ante o después de hacer ejercicio. No obstante existen muchas otras causas que no están directamente relacionadas con el deporte, pudiendo venir, por ejemplo, por la cantidad de sangre que llega a la zona del diafragma, la irritación de algunos ligamentos de la zona del abdomen entre otros factores.

Cuando el flato aparece lo hace siendo una molestia más que un peligro inminente, pero ¿cómo podemos hacer que desaparezca el flato? Lo primero que debemos hacer es bajar el ritmo al que estábamos caminando o corriendo hasta que empiece a desaparecer. También se recomienda presionar con la mano la zona que presenta dolor, al mismo tiempo que se respira con fuerza, consiguiendo un ligero alivio.

Si estás corriendo se recomienda combinar la respiración con el movimiento y espirar cuando apoyemos el lado del cuerpo que no nos duela. En cualquier caso, si notas que el flato no desaparece es mejor detenerse por completo y respirar de forma profunda, eso hará que favorezca la recepción de oxígeno. Para prevenir el flato hay una serie de recomendaciones que te pueden ayudar, como por ejemplo, el cambio del patrón respiratorio o mover la zona abdominal realizando estiramientos en la zona abdominal, flexiones de tronco o presionar manualmente la zona.