La cocina casera tiene un encanto indiscutible: sabores auténticos, ingredientes de calidad y la satisfacción de comer algo hecho por uno mismo. Sin embargo, no siempre consumimos todo lo que cocinamos de inmediato, y surge la eterna pregunta: ¿Cuánto tiempo puede permanecer la comida cocinada en la nevera sin perder sus propiedades y sin que suponga un riesgo para la salud? Podemos afirmar que la respuesta varía según el tipo de alimento y algunas otras condiciones.

La correcta conservación de los alimentos es crucial para mantener sus propiedades y asegurar su inocuidad. Un error común es pensar que, una vez cocinado, un alimento puede durar indefinidamente en la nevera. Pero la realidad es que, incluso cocidos, los alimentos tienen una fecha de caducidad que no debemos pasar por alto. Para empezar, es importante entender que la nevera no detiene la actividad bacteriana, simplemente la ralentiza. Es decir, aunque en las temperaturas más bajas las bacterias se reproducen más lentamente es importante visibilizar que no dejan de hacerlo. Por tanto, la comida cocinada tiene un período limitado de tiempo durante el cual puede consumirse de manera segura.

El tipo de alimento también es determinante. Por ejemplo, las carnes rojas cocidas pueden durar entre 3 y 4 días en la nevera. El pollo y el pescado cocidos tienen una vida útil más corta, oscilando entre los 1 y 3 días. Las sopas y los guisos pueden permanecer seguros hasta 3 o 4 días. Las pastas y arroces cocidos, por su parte, se mantienen bien hasta 3 días, siempre que se refrigeren dentro de las dos horas posteriores a su cocción. Un factor a considerar es la temperatura de la nevera. Asegurarse de que esté por debajo de los 5°C es esencial para la correcta conservación. Además, se recomienda utilizar recipientes herméticos, que impidan el paso del aire y de la humedad, dos elementos que aceleran el deterioro de la comida.

Pero más allá de las fechas, es importante aprender a confiar en nuestros sentidos. Si un alimento presenta un olor, sabor o textura inusual, es mejor descartarlo, independientemente del tiempo que haya pasado desde su cocción. No hay que olvidar que la seguridad alimentaria es prioritaria. Por último, es fundamental recordar que, aunque refrigerar es una excelente manera de conservar la comida cocinada, también podemos optar por la congelación en casos donde sepamos que no consumiremos el alimento en el corto plazo. Este proceso pausa prácticamente toda actividad bacteriana y permite que los alimentos conserven sus propiedades durante más tiempo.