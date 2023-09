En Tiktok se ha desatado la locura cuando han descubierto este truco. Y es que, muchas veces, sobre todo, en verano mantener las bebidas a una temperatura fría resulta casi imposible. Cuando los desplazamientos en la carretera son bajo el sol, casi todos los alimentos frescos, al poco tiempo, pierden calidad. Por suerte, con este botón secreto, hemos descubierto que podemos mantener el interior de la guantera casi a la temperatura de la nevera. Su situación depende del modelo de vehículo, pero al activarlo permite la entrada de la climatización.

«El cajón de almacenamiento en el asiento del copiloto del coche es, en realidad, un pequeño frigorífico. Pero, el 99 % de las personas no saben cómo usarlo», explica en inglés Brother Cong, el creador de este vídeo viral. Las instrucciones continúan así: «Primero, enciende el aire acondicionado y ajusta la temperatura a L0. Abre la guantera, y encuentra un botón en forma de ruedecita en una posición discreta». En el vídeo en concreto está en la parte superior, horizontalmente pegado a la puerta, pero en otros modelos se recomienda al conductor que lea el manual del propio vehículo para descubrir donde está. No obstante, en coches más antiguos puede no estar.

Es importante girar la rueda «en el sentido de las agujas del reloj para hacer que la posición del copo de nieve esté hacia afuera», como indica el propio vídeo. De esta manera, activaremos en flujo de aire en la parte interna de la guantera. Este Tiktok ya acumula más de 77 mil visualizaciones en la aplicación. Con trucos como este, aprovechamos al máximo las prestaciones del vehículo que nos facilitan los días de playa y nos hacen más amenos los viajes en coche. No obstante, recuerda antes sacar los papeles y la documentación que guardes en el compartimento, para evitar mancharlos o mojarlos.