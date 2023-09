Sarah Jessica Parker adopta al gato de su personaje ficticio Carrie Bradshaw

Hay actrices que se parecen tanto a su personaje que cuesta separarlos entre la ficción y la vida real. Es el caso de Sarah Jessica Parker, quien confiesa que es una amante de los zapatos tanto como su personaje Carrie Bradshaw. En este caso, la vida imita al arte, lo cierto es que no solo eso le une a la protagonista de Sexo en Nueva York, ahora, también comparten mascota. En concreto, hablamos de Shoe, el gato que acompaña a su personaje en el reboot de la serie original de HBO Max, And Just Like That.

«Su nombre fuera de cámara es Lotus», escribe la Parker en su cuenta de Instagram. El felino aparece por primera vez en la serie cuando Carrie se vio obligada a adoptarlo por otro personaje, que se lo entrega sin previo aviso. Unas semanas después de ser testigos de este fortuito encuentro, SJP ha anunciado a través de sus redes sociales que la adopción también se ha dado en la vida real. «Si parece familiar, es porque lo es», aclara la actriz confirmando nuestras sospechas. En la pantalla, su nombre de ficción es un guiño a su obsesión por los tacones: Shoe. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SJP (@sarahjessicaparker) Pese a que las noticias son recientes, la rubia neoyorquina ha dado un hogar a la mascota desde primavera, según detalla en la publicación, fue «adoptado oficialmente por la familia Parker/Broderick en abril de 2023». En las imágenes se puede ver al pequeño animal adaptándose a la rutina con las otros gatos de Sarah, Rémy y Smila. Como su dueña, el felino de ojos verdes ya es un icono tanto fuera como dentro de la pantalla. Por lo que, es de esperar que Lotus tenga un papel especial en la tercera temporada de And Just Like That, que ya ha sido confirmada por HBO Max.