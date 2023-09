Cinco claves de estilista para hacer un cambio de armario con éxito.

La llegada de una nueva estación suele traer consigo la inevitable tarea de hacer el cambio de armario. Para muchas personas, esto puede resultar en una experiencia abrumadora, cargada de decisiones sobre qué conservar, qué donar o cómo organizar la ropa. Sin embargo, los profesionales de la moda han desarrollado técnicas para simplificar este proceso. Aquí te presentamos cinco trucos de estilista que te ayudarán a hacerlo de una forma eficiente y sin estrés.

1. Planificación anticipada:

Uno de los errores más comunes es comenzar el cambio de armario sin una estrategia clara. Dedicar un tiempo previo a planificar nos puede ahorrar horas de indecisión y frustración. Hacer una lista de las prendas que ya no te quedan, las que no has usado en el último año y las que están desgastadas o dañadas. También puedes crear conjuntos con las prendas que conservarás, asegurándote de que tengan al menos dos combinaciones posibles. Haz un inventario de lo que tienes y elabora una lista de las piezas que necesitas adquirir, evitando compras impulsivas.

2. Utiliza el sistema de cajas o bolsas:

Una vez que hayas hecho tu lista, es hora de organizar. Usa estos elementos etiquetados como «donar», «reparar» y «almacenar». De esta forma, al revisar tu ropa, podrás clasificar rápidamente cada prenda en su respectiva categoría. No solo ahorra tiempo, sino que te permite tener una visión clara del espacio que liberarás.

3. Organización visual:

Los estilistas suelen organizar la ropa por colores y luego por tipos de prenda. Esta técnica no solo facilita la búsqueda de prendas específicas, sino que también te ayuda a identificar qué colores o estilos predominan en tu armario. Al colocar piezas similares juntas, puedes descubrir nuevas combinaciones que no habías considerado anteriormente.

4. Conservación de prendas:

Preservar la calidad de tus prendas es fundamental. Invierte en buenas perchas, preferiblemente de madera o aterciopeladas, para evitar que tu ropa pierda su forma. Para las que son de temporada y sabes que guardarás por varios meses, considera usar bolsas al vacío, que no solo ahorran espacio sino que también protegen contra polillas y humedad. Además, asegúrate de lavar o limpiarlas en seco antes de guardarlas; los residuos o manchas pueden atraer plagas o deteriorarse con el tiempo.

5. Reflexión y reconocimiento:

Una vez que hayas terminado el proceso de cambio, dedica un momento a reflexionar sobre tus hábitos de consumo. Ten en cuenta las prendas que realmente valoras y usas con regularidad. Este ejercicio te ayudará en futuras decisiones de compra y te orientará hacia un armario más sostenible y consciente.

Hacer el cambio de armario no tiene por qué ser una dura tarea. Siguiendo estos trucos que te hemos dado, no solo facilitarás el proceso, sino que también adquirirás habilidades de organización y estilo que beneficiarán tu día a día. La clave está en la planificación, la paciencia y el reconocimiento del valor de cada prenda. Así, no solo renovarás tu armario, sino también tu perspectiva sobre la moda y su papel en tu vida.