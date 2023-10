El mundo de TikTok y Twitter siempre está en constante evolución, adaptándose y adoptando a las tendencias. Pero una de las últimas modas que ha conquistado a los usuarios de esta red social no es un baile, ni una canción, sino una fusión de tecnología y creatividad: pósters personalizados de películas al estilo Disney Pixar creados con Inteligencia Artificial (IA). Si aún no has visto uno de estos pósters o estás ansioso por crear el tuyo, aquí te explicamos cómo hacerlo, y lo mejor es que de forma gratuita.

La técnica implica usar IA para transformar una descripción en pósters estilizados que parecen salidos directamente de una película animada de Disney o Pixar. El resultado final es una imagen que combina la magia de estas cintas animadas con rasgos individuales, logrando una mezcla entre lo familiar y lo novedoso. La creación de estos pósters se basa en una página llamada Bing, una plataforma que ha ganado popularidad gracias a esta tendencia. Su accesibilidad y facilidad de uso la han hecho preferida por muchos. Para comenzar, los usuarios deben crearse una cuenta con Microsoft. Una vez dentro de la plataforma, la interfaz amigable guía a los usuarios en un proceso de creación intuitivo. Los usuarios ponen primero 'póster al estilo Disney Pixar' y a continuación describen la imagen que les gustaría crear. La IA, dotada de un aprendizaje profundo y entrenada con miles de imágenes de películas animadas, analiza la descripción y comienza a trabajar su magia. En cuestión de minutos, se creará una imagen adoptada al estilo artístico característico de las películas animadas, desde los colores hasta los detalles faciales. Pero la magia no termina ahí. Los usuarios pueden personalizar aún más la imagen si son todavía más precisos. Después la página les mostrará distintos tipos de pósters para elegir el que más se parezca a la imagen que deseada. #disney #disneypixar #animacion #animado #diseño #dibujo #imagenanimada ♬ sonido original - 🔥 Trucos y ofertas @chollometro Así se hacen los pósters al estilo Disney Pixar! #pixar El proceso de creación, aunque fascinante, es solo una parte de la historia. Una vez que los usuarios tienen en sus manos estos pósters personalizados, muchos optan por compartirlos en TikTok o Twitter, donde han encontrado una audiencia entusiasmada y dispuesta a interactuar. Esta tendencia ha resonado especialmente entre aquellos que crecieron con las películas de Disney y Pixar, ofreciéndoles una forma única y personal de conectarse con las historias y personajes que aman. Esta tendencia viral en TikTok y Twitter es solo un ejemplo de cómo la Inteligencia Artificial está comenzando a influir y formar parte de la cultura popular. A medida que la tecnología avanza, es probable que veamos más fusiones entre IA y arte, donde las máquinas y los humanos colaboran para crear algo nuevo y emocionante. Yo también quiero mi película de pixar❤️ #Disney #Pixar #IA #Póster #FirstDates @Disney @firstdates_tv pic.twitter.com/7q5hUx9if0 — JuanJo (@johnclar82) October 13, 2023 Además, destaca la creciente accesibilidad de las herramientas basadas en Inteligencia Artificial. Lo que alguna vez estuvo reservado para profesionales o expertos en tecnología ahora está al alcance de cualquiera con un smartphone o un ordenador. Los pósters al estilo Disney Pixar creados con IA son más que una simple tendencia de TikTok; representan la intersección entre la tecnología y la creatividad, y ofrecen un vistazo al futuro del arte digital. Sin embargo, otras redes sociales como Twitter también se han sumado a esta novedad y un gran número de usuarios han publicado el resultado. Así que si aún no has probado esta tendencia, es una experiencia que vale la pena explorar, ya sea para revivir la magia de tu infancia o simplemente para ver la asombrosa capacidad de la IA en acción.