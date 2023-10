Ikea presenta el truco definitivo para colocar la funda del edredón.

Cuando llega el frío, una de las tareas más temidas por todos a la hora de hacer la cama es el momento de cambiar y colocar la funda nórdica del edredón. A menudo, lo que debería ser un simple cambio de ropa de cama se convierte en una lucha contra el reloj, los espacios reducidos y la paciencia. Pero gracias a Ikea, esta odisea doméstica podría ser cosa del pasado. El gigante sueco del mueble y la decoración del hogar ha presentado un truco infalible y sencillo que promete facilitar esta tarea a millones de personas.

En un reciente vídeo publicado en TikTok por la empresa, se detallan paso a paso las instrucciones para colocar la funda del edredón en un abrir y cerrar de ojos, y sin necesidad de hacer maniobras complicadas. La simplicidad y eficacia del método han sorprendido a muchos, convirtiéndose en viral en poco tiempo. A continuación, desglosamos el proceso para que tú también puedas beneficiarte de este ingenioso truco:

Lo primero es extender la funda nórdica sobre la cama, pero con un detalle importante: debe estar al revés, es decir, con la parte interior hacia arriba. Es crucial que esté bien estirada y sin arrugas para que el proceso funcione correctamente. A continuación, se coloca el edredón encima de la funda, asegurándose de que esté bien distribuido y de que las esquinas coincidan con las de la funda nórdica. Este es el truco maestro de Ikea. Con la funda y el edredón ya preparados, se procede a enrollar ambos juntos desde el extremo superior hasta el inferior. La idea es que al final tengas un 'burrito' de edredón y funda.

Una vez que tienes el edredón y la funda enrollados juntos, llega el momento mágico. Vas a la parte abierta de la funda nórdica y comienzas a darle la vuelta, cubriendo el rollo que has creado. A medida que avanzas, verás cómo el edredón queda perfectamente dentro de la funda. Con el edredón ya dentro de la funda, solo queda desenrollarlo y extenderlo sobre la cama. ¡Voilà! Tu edredón estará perfectamente colocado dentro de la funda nórdica, sin arrugas y sin esfuerzo.

El vídeo de TikTok no solo ha conseguido que muchos respiren aliviados ante la perspectiva de no tener que luchar más con la funda del edredón, sino que ha demostrado una vez más que, en muchas ocasiones, las soluciones más simples son las más efectivas. Las redes sociales se han hecho eco de este truco, con miles de usuarios compartiendo sus experiencias y mostrando su sorpresa y satisfacción. No es la primera vez que esta empresa nos ofrece soluciones prácticas para el hogar, pero en esta ocasión, han tocado una fibra sensible para muchos.

Este nuevo método no solo ahorra tiempo, sino que también reduce el estrés y el esfuerzo físico. Además, resulta especialmente útil para aquellos que tienen camas grandes o edredones de dimensiones considerables, donde la tarea se complica aún más. En resumen, cambiar la funda nórdica ya no tiene por qué ser una tarea titánica. Gracias al ingenio de Ikea, podemos decir adiós a las complicaciones y dar la bienvenida a una técnica rápida, sencilla y efectiva. Porque, al final del día, todos merecemos un descanso reparador en una cama bien hecha.