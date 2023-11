El uso de sérums crecepestañas puede ser beneficioso para algunas personas, pero como con cualquier producto cosmético, los resultados pueden variar según el individuo. Los sueros crecepestañas están formulados para estimular el crecimiento de ellas, haciéndolas potencialmente más largas y gruesas. Aquí te vamos a hablar de mitos y verdades sobre estos sérums.

La importancia del tamaño es innegable. No es un detalle arbitrario; es esencial. Si el producto tiene menos mililitros, es probable que solo actúe durante la fase anágena, lo que resultaría en un alargamiento de las pestañas. Sin embargo, al no cubrir completamente las otras etapas de crecimiento del vello, las pestañas podrían no volverse más fuertes, densas ni duraderas.

Contrariamente a la creencia común, los productos para el crecimiento de pestañas no son adecuados para las cejas. Los ciclos de crecimiento de estas son diferentes: las pestañas duran aproximadamente 6 semanas, mientras que las cejas se renuevan cada 64 días. Las cejas no crecen tan rápido como las pestañas, lo cual se acentúa con la edad y durante la menopausia. Por lo tanto, se necesita más tiempo y diferentes ingredientes activos para contrarrestar la caída de las cejas. A pesar de esto, algunas marcas han formulado productos eficaces para ambos usos.

Pacientes con cáncer

Es cierto que estos productos son seguros para pacientes con cáncer, pero no mientras estén recibiendo quimioterapia o radioterapia, ya que podrían interferir con su actividad. Se recomienda comenzar a usar estos cosméticos 28 días después de finalizar el tratamiento, ya que pueden ayudar a crear pestañas y cejas de apariencia natural, facilitando la reintegración a la vida cotidiana. Además, los dermatólogos los recomiendan como ayuda en el tratamiento de tricotilomanía, alopecia areata o madarosis.

Estos productos se aplican como un delineador de ojos. La mayoría de los sueros vienen con un aplicador en punta para colocar el producto directamente en la raíz de las pestañas superiores. En caso de no tenerlo, como en el caso del aceite de ricino natural, se pueden aplicar de la misma manera con un bastoncillo desechable. Algunos tratamientos tienen un cepillo similar al de una máscara de pestañas; en este caso, es recomendable depositar el producto en la raíz y extenderlo a lo largo de la pestaña.

Es recomendable usar estos productos por la noche. Durante el sueño, las pestañas se reparan de forma natural, similar a nuestra piel. Sin embargo, es importante leer las instrucciones de cada producto, ya que algunos también proponen una aplicación adicional por la mañana. Por último, la perseverancia es clave. La aplicación diaria y constante alarga el ciclo de crecimiento de las pestañas y retrasa su fase de caída. Además, fortalece las pestañas y oscurece el pigmento del pelo. Sin embargo, una vez que las pestañas comienzan a caerse y se interrumpe el tratamiento, las nuevas pestañas no estarán fortalecidas y seguirán su curso natural. Por esta razón, la mayoría de las marcas recomiendan un mantenimiento de al menos dos veces por semana una vez finalizado un ciclo de aplicación diaria.