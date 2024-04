La relación entre humanos y perros ha trascendido a lo largo de los siglos, evolucionando hasta convertirse en un vínculo complejo y afectuoso. Recientes estudios han arrojado luz sobre un aspecto fascinante de esta relación: la capacidad que tienen para entendernos. A través de diversas investigaciones científicas, hemos comenzado a descubrir exactamente qué y cómo entienden los perros cuando hablamos.

Un estudio destacado en este campo es el realizado por el psicólogo Stanley Coren, quien demostró que los canes son capaces de entender aproximadamente 160 palabras si se les estimula adecuadamente, de forma similar a un niño de entre 2 y 3 años. Aprenden más fácilmente palabras asociadas a objetos concretos y tienen dificultades con conceptos abstractos. Coren también encontró que las palabras que comienzan con consonantes fuertes son más fáciles de aprender para los perros, subrayando la importancia del tono y la claridad en el entrenamiento.

Este hallazgo se complementa con investigaciones que muestran cómo nuestras mascotas interpretan el habla humana. Un estudio publicado en Science reveló que los canes, al igual que los humanos, utilizan su hemisferio izquierdo para comprender las palabras y el derecho para interpretar la entonación, lo que les permite no solo reaccionar a las palabras específicas sino también al tono con el que se dicen. Este estudio destaca la similitud entre los mecanismos cerebrales de los perros y los humanos para procesar el lenguaje, permitiendo a los perros aprender palabras que son relevantes y frecuentemente utilizadas por sus dueños.

Otro estudio publicado en Applied Animal Behaviour Science indicó que, en promedio, nuestros compañeros de cuatro patas pueden responder consistentemente a 89 palabras o frases. Este estudio también demostró que algunos pueden responder a más de 200 palabras, lo que equivale al vocabulario de un niño de dos años. La investigación subraya cómo, a través de un entrenamiento intensivo y la interacción cotidiana, pueden llegar a comprender un impresionante rango del idioma humano.

La capacidad de los perros para entendernos no solo demuestra su inteligencia sino también su predisposición a la comunicación inter-especies. Queda demostrado que no solo responden a comandos básicos sino que también pueden interpretar el tono de voz, la entonación y, en algunos casos, palabras específicas con significados complejos. Esta habilidad no se limita a razas específicas, aunque algunas, como el border collie, el pastor alemán y el labrador, han demostrado tener un mayor potencial para desarrollar un léxico amplio.

Estas investigaciones no solo enriquecen nuestra comprensión de los caninos como especie sino que también profundizan la conexión emocional que compartimos con ellos. Al entender mejor cómo procesan y responden nuestro lenguaje, podemos mejorar nuestras técnicas de entrenamiento y comunicación, fortaleciendo el vínculo entre perros y humanos.

La ciencia continúa desvelando los misterios de la comprensión canina, recordándonos que nuestra conexión con estos fieles compañeros es más profunda y compleja de lo que quizás habíamos imaginado. A medida que avanzamos, queda claro que los perros no solo son capaces de entender numerosas palabras y frases sino que, a través de su inteligencia y sensibilidad, se convierten en participantes activos y emocionales en nuestras vidas.