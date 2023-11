Junts per Catalunya está enfriando las expectativas de pacto inminente con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez por los escollos que sigue habiendo en la negociación sobre la ley de amnistía, ya que consideran insuficiente lo pactado por ERC con los socialistas. Prueba de las reticencias de JxCat a cerrar ya un acuerdo con el PSOE es el escrito que ha remitido su secretario general, Jordi Turull, a la dirección del partido.

En este mensaje, Turull descalifica el acuerdo alcanzado ayer jueves por ERC con el PSOE, según ha avanzado La Vanguardia y han confirmado a EFE fuentes conocedoras del texto. Uno de los focos de la negociación sigue siendo la ley de amnistía, ya que en Junts consideran que el pacto alcanzado por ERC y el PSOE no es suficiente.

«No dejaremos a ningún soldado tirado», asegura Turull a sus compañeros de dirección, y añade: «No haremos una amnistía para vips». «Aquí hay mucha gente que se la ha jugado, que no se ha rendido» y a la que JxCat intenta incluir en la amnistía, expone en su escrito Turull, que pide «calma» para resistir a las presiones por cerrar cuanto antes un acuerdo.

Fuentes de JxCat consultadas por EFE señalan que aún hay varios escollos por resolver en la negociaciones sobre la ley de amnistía, entre ellos los casos que afectan a los CDR, a miembros de los Mossos d'Esquadra y a cargos de la Generalitat en 2017.

Según Turull, «vienen horas y días de mucha presión», después de que ERC y PSOE escenificaran en Barcelona su acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Un acuerdo que incluye el traspaso integral de Cercanías a Cataluña, a través de una empresa mixta en la que, pese a que la Generalitat tendría un voto de calidad, el Gobierno del Estado dispondría de «derecho a veto», según denuncia Turull.

Justamente anoche el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont alertó en un mensaje en la red social X de que no daría por cerrado ningún acuerdo hasta no disponer de garantías de que se cumplan los compromisos: «Siempre hemos dicho que para tratar con el sistema político español todas las precauciones son pocas». «Nos mantenemos y nos reafirmamos. No cambiaremos la prudencia y las precauciones que hemos mantenido hasta ahora por más prisas que algunos tengan», añadía.