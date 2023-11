Bruselas reclama al Gobierno los detalles de la ley de amnistía

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, reclamó este miércoles por carta al Gobierno información sobre el «alcance» de la futura ley de amnistía que negocia el PSOE con Junts en el marco de recabar los apoyos para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. El comisario ha trasladado la petición en una misiva dirigida al ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, donde exige «información más detallada» acerca del «alcance personal, material y temporal» de la eventual ley.

«La Comisión seguirá con su cometido monitorizando y defendiendo los valores fundamentales de la Unión en todos los Estados miembros y continuará trabajando con las autoridades españolas para garantizar el respeto al Estado de derecho», concluye la carta.

Según ha argumentado el comisario, hay «serias preocupaciones» en relación con los debates en curso sobre la posible adopción de la ley de amnistía. «Aunque por el momento no existe ninguna propuesta formal, esto se ha convertido en un tema de considerable importancia en el debate público y un gran número de ciudadanos se han puesto en contacto con la Comisión con respecto a este tema», ha indicado.

El Poder Judicial español

Reynders ha comenzado la misiva recordando que la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el mandato caducado por la incapacidad para llegar a un acuerdo sobre sus nuevos vocales «es una cuestión que viene de lejos» y «que despierta serias preocupaciones» para la Comisión, que ha pedido «soluciones en varias ocasiones».

«En primer lugar, no se ha avanzado en su renovación a pesar de la urgencia y, en segundo lugar, no se han tomado las medidas para adaptar el proceso de nombramiento de sus jueces miembros teniendo en cuenta las normas europeas», ha explicado el comisario europeo.

Reynders ha insistido en reiterar el llamamiento «a todos las partes implicadas» para que implementen todas las recomendaciones realizadas en 2022 y 2023. Así, ha pedido que, tras las elecciones generales del 23 de julio, se priorice la renovación del órgano de gobierno de los jueces y abordarla «sin demora».

Respuesta

El Gobierno recuerda ante la petición de información que sobre la ley de amnistía le ha hecho el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que no existe aún un texto al respecto y que si se presenta para su tramitación, serían los grupos del Congreso los que la gestionarían y a ellos debería dirigirse.

Es el argumento que utilizó el martes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, al contestar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a la declaración en contra de la amnistía aprobada por el Consejo General del Poder Judicial con los votos a favor de los conservadores. Rodríguez calificó de «inaudito» que el órgano de gobierno de los jueces se pronuncie sobre una ley que no existe y lamentó que no hubiera abordado con la misma celeridad el mandato caducado del CGPJ. Las fuentes del Gobierno subrayan ante la petición de Reynders que su solicitud debería dirigirse a los grupos parlamentarios cuando exista la propuesta sobre la amnistía porque no será presentada por el Gobierno, sino por las formaciones.