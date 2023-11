El diputado de Sumar y líder de Más País, Íñigo Errejón, ha defendido amnistiar a encausados por el 'procés' e impedir algo «no democrático» como que personas que participaron en un referéndum entren en prisión, y censura que haya sectores y dirigentes de derechas que se «rasguen las vestiduras» cuando ven «perfectamente constitucional» la amnistía fiscal de 2012 o durante la transición. También ha remarcado que todo el mundo tiene derecho a manifestarse contra la futura ley, pero ha desgranado que los que «alzan el brazo» con el salud fascistas o piden un «alzamiento nacional» ante una medida que respalda una mayoría parlamentaria quieren «menos democracia».

En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, ha explicado que los grupos parlamentarios están ultimando la negociación para el registro de la norma y que ahora toca mantenerse firmes pese a las «amenazas» que se vierten contra la ley de amnistía. Errejón ha contrapuesto que en España se amnistío a millonarios que había «defraudado» las arcas públicas durante el Gobierno del PP, se dio la medida de gracia a personas durante la transición y se «indultó» a «golpistas» que entraron con armas en el Congreso durante el 23F.

En estos casos, ha señalado que fueron decisiones que no le ilusionaron en absoluto ni era partidario, pero que no tiene «ninguna comprensión» que a algunos les pareciera «constitucinal y democrático» y ahora no acepten que «miles de ciudadanos no vayan a prisión» por haber participado en un referéndum como el del 1 de octubre de 2017. «Soy español y lo digo desde Madrid, no quiero que haya ciudadanos que entren en prisión por haber participado en un referéndum. Eso no es justo, no es democrático, no ayuda a la convivencia entre pueblos y además esta voluntad», ha reivindicado para ahondar a continuación que hay una mayoría de diputados, elegidos por el voto popular, que quiere sacar adelante esa norma para «pasar página» en el conflicto catalán.

No es lo mismo: Sobre manifestaciones y democracia. pic.twitter.com/tZaJCadylT — Íñigo Errejón (@ierrejon) November 10, 2023

🔴 Íñigo Errejón (@ierrejon), diputat de @Sumar: "Nosaltres hem defensat el mateix des de fa molts anys, que la convivència entre els pobles a l'estat espanyol ha de dependre exclusivament del lliure acord i de la democràcia"#ElsMatinsTV3 ▶ https://t.co/KXv72dqnnk pic.twitter.com/7PP61GgVIh — Els matins TV3 (@elsmatins) November 9, 2023

Y, precisamente por esa mayoría surgida de las urnas en las pasadas elecciones generales, habrá no solo amnistía sino también la investidura de un Ejecutivo de coalición con «voluntad de justicia social y de acuerdo plurinacional». Luego, ha afirmado que la medida de gracia pueda ser criticada, que todo el mundo «tiene derecho a sacar comunicados en contra» o incluso salir a decir en «televisiones de máxima audiencia» a decir que «esto es una dictadura», en referencia a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero ha sentenciado que «el bloque reaccionario no tiene derecho de veto en el estado español».

«En España las leyes las hace el Congreso que representa al pueblo español y lo vamos a hacer sin amenazas. Por mucho que levanten el brazo algunos, por mucho que llamen al alzamiento nacional, no tenemos miedo», ha defendido el diputado de Sumar. Cuestionado sobre qué le parecería que ante el próximo debate de investidura hubiera protestas rodeando el Congreso, Errejón ha dicho que respeta el derecho a la manifestación, incluso de los «fascistas».

No obstante, el diputado de Sumar pone encima de la mesa una «doble vara de medir» porque hay protestas que buscan profundizar en democracia mientras que la de estos días, por ejemplo contra las sedes del PSOE, responden a un «bloque reaccionario» que intenta «tutelar al pueblo español». Al respecto, ha confrontado que no es lo mismo manifestarse para defender lo de todos, como la sanidad o la educación, que la gente «que va a levantar el brazo haciendo el saludo fascista pidiendo un alzamiento nacional insultando a las personas LGTBI o a personas que vienen de otros países». «Unas manifestaciones son por la extensión y profundización de la democracia y estas son para que haya menos democracia», ha zanjado.