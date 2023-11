El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se mostró este miércoles abierto a una reunión con el Gobierno español sobre la proposición de ley de amnistía «tan pronto como sea posible» y aseguró que no ha expresado personalmente una «preocupación» por el texto, que la CE recibió oficialmente este martes. A su llegada al Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, el comisario belga explicó que organizará este encuentro con el ministro español de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, una vez la Comisión Europea (CE) haya acabado su evaluación sobre el texto, que está ya en marcha. «Hemos recibido una propuesta del ministro Bolaños para organizar dicho contacto después de mi intercambio de cartas con él y por supuesto que vamos a hacerlo».

«Organizamos todo tipo de diálogos», dijo Reynders, que recalcó que primero se evaluará la situación «muy claramente desde el punto de vista jurídico» y luego «se organizará el debate». Reynders, recién regresado de un viaje de trabajo en Estados Unidos, señaló que aún no ha tenido oportunidad de entrar en el texto en profundidad pero que sus servicios ya lo están trabajando, algo que era «imposible» hasta ahora al no disponer del borrador.

«No he expresado ninguna preocupación. He pedido recibir el texto. He recibido muchas preguntas en la última semana en España sobre el texto. Lo dije todo el tiempo, primero que nada, necesitamos evaluar un borrador de texto, y mi solicitud la semana pasada fue simplemente recibir un texto. Ahora ya está hecho, así que evaluaremos la situación y discutiremos y entablaremos un diálogo real, como siempre con el Gobierno español», añadió.

Asimismo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido una reunión con una treintena de corresponsales extranjeros en España mientras su formación busca internacionalizar su denuncia sobre que Pedro Sánchez ha pactado una amnistía «anticonstitucional» para continuar al frente del Gobierno. Según indican fuentes del PP, Feijóo tendrá a las 10:30 horas un encuentro, en la sede nacional de su partido, con informadores de The Guardian, Financial Times o Le Monde, entre otros medios, un día después de que el PSOE registrase en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía pactada con el independentismo catalán.

El líder popular da este paso en un momento en el que las principales cabeceras internacionales han seguido las negociaciones de Sánchez y las protestas contra sus pactos, con manifestaciones masivas como la organizada este domingo en España por el PP, y 11 días consecutivos de concentraciones ante la sede el PSOE en Madrid. En los últimos días, el Partido Popular ha multiplicado sus acciones para internacionalizar el rechazo a la amnistía, y la próxima semana llevará el debate al Parlamento Europeo, donde los populares europeos advierten de que esta normativa podría «vulnerar la separación de poderes y socavar la independencia judicial».