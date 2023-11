Como suele ser habitual en todo aquello que sea de actualidad y tenga cierta relevancia, las redes sociales no se han perdido detalle de todo aquello que ha pasado en el Congreso de los Diputados en la primera sesión de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Una cita histórica que, a pesar de la crispación de las últimas semanas, muchos se la han tomado con humor.

Los usuarios han utilizado el humor y agudizado el ingenio para dar su propia visión de lo que ha acontecido en el Congreso de los Diputados a través de montajes y memes de lo más originales. Frases, fotomontajes y divertidas comparaciones sobre las anécdotas que ha dejado la sesión que ha empezado con el debate del líder socialista y, según está previsto, este jueves se llevará a cabo la primera votación.

Estos son algunos de los mejores memes del día:

La hostia que le ha dado con la mano abierta Pedro Sánchez a Ayuso



ES que amo a mí Perro Sánxe #investidura#InvestiduraSánchezRTVE pic.twitter.com/n9GDmfcaQT — 𝐌𝐮𝐬𝐭𝐚𝐟𝐚 ☪ (@MustafaCaballa_) November 15, 2023

La previsión climatopolítica para el debate hoy.#investidura pic.twitter.com/r0sttcQwmc — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) November 15, 2023

La primera vez que Sánchez se presentó a una investidura fue en marzo de 2016, pero no pudo sacarla adelante porque solo contó con los 131 escaños que sumaba junto a Ciudadanos, presidido entonces por Albert Rivera, y Coalición Canaria. Ese mismo año el líder del PSOE fue desalojado de la secretaría general de su partido en un Comité Federal que generó una profunda crisis interna, entre los partidarios de permitir un Gobierno del PP y quienes, como Sánchez, se oponían y pedían una nueva convocatoria electoral al grito de 'no es no'.

Contra todo pronóstico, Sánchez ganó las primarias en el PSOE al año siguiente, recuperando la secretaría general y el liderazgo de la oposición. Y desde ahí dio el salto a La Moncloa al encabezar una moción de censura contra el entonces jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy (PP), gracias al apoyo del PNV, que retiró su respaldo a los 'populares' y decantó la balanza del lado socialista. Esa primera etapa duró un aproximadamente un año, hasta que Sánchez convocó elecciones para abril de 2019, ante la imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado por falta de apoyos. El PSOE de Sánchez fue el partido más votado y se volvió a presentar a la investidura, pero tampoco logró los votos necesarios, tras fracasar el intento de acuerdo con el Podemos de Pablo Iglesias.

Sánchez solo logró el 'sí' de los 123 diputados del PSOE y del único diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Ante la falta de una mayoría suficiente se volvieron a convocar las urnas en noviembre de 2019. PSOE y Unidas Podemos perdieron escaños pero esta vez sí llegaron a un acuerdo para una coalición y Pedro Sánchez fue elegido presidente gracias a la abstención de ERC y Bildu. Logró 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. Ahora se presenta a la investidura con una mayoría más amplia a cambio de concesiones a todos los grupos que le apoyan y con un panorama legislativo muy complicado. Sánchez ha expresado en numerosas ocasiones su intención de completar la legislatura pero necesitará el apoyo de todos los socios de la investidura, que abarcan un amplio espectro ideológico, para dar luz verde a cada votación.