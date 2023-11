A diferencia de lo que hizo en su día Óscar Puente y el PSOE, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo sí dio la réplica al candidato Pedro Sánchez en su investidura. El presidente 'popular' ha recordado las palabras de su oponente sobre la amnistía y su obligación de hacer «de la necesidad virtud; buena explicación» ha ironizado el dirigente gallego tratando de justificar su 'no' a Sánchez. «No a la amnistía, no a ignorar las víctimas del separatismo, no a borrar delitos de corrupción y terrorismo».

Feijóo, quien ha pedido desde la tribuna aclarar la supuesta «injerencia rusa en nuestros asuntos», ha anunciado un «'no' a darle la espalda a más de la mitad de españoles. No a la desigualdad, no a Sánchez para seguir diciendo 'sí' a una nación de ciudadanos libres e iguales». En un momento de su intervención, el presidente 'popular' ha puesto ejemplos de «coherencia» para dinamitar la credibilidad de Sánchez. Así ha recordado las palabras pasadas del candidato a la investidura sobre no dormir tranquilo con Podemos en el Consejo de Ministros, o su negativa a rubricar pactos con ERC y Bildu que finalmente se han llevado a cabo.

«Este clamor representa a una mayoría de españoles que ya no es silenciosa y va mas allá de mi partido» ha señalado Feijóo, en referencia a las protestas contra los acuerdos de los socialistas con los soberanistas. Para el líder de los 'populares' los ciudadanos son «víctimas de un gran engaño», y por ello se ha dirigido desde la tribuna de oradores del Congreso a «todos los que jamás respaldarían al candidato si supieran que venden el fruto de sus impuestos o su dignidad».

«Sánchez no permite que nos expresemos en unas nuevas elecciones con toda la información, por eso se agarran a sacar la investidura como sea, porque sin ella [la amnistía] no serían nada», ha considerado Feijóo, para quien el candidato socialista «ha caído ya en la sinrazón. Lo de hoy no ha sido un discurso, ha sido un delirio» ha afeado.

Mientras en su discurso inicial Sánchez ha señalado que en Europa celebran que Vox no tenga medios para alcanzar La Moncloa, Feijóo ha focalizado sus palabras en los miles de ciudadanos que estos días han rechazado públicamente la ley de amnistía y el acuerdo con los independentistas. «Si el PSOE quiere dejar huérfana a esa mayoría es su decisión. Yo no lo haré, jamás me callaré. Yo sí tengo respeto a esta cámara. Sí puedo mirar a la cara a los españoles porque nunca he abusado de su confianza» ha lanzado.