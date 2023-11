Bildu apoya a Sánchez para frenar al «bloque reaccionario», pero no es «un cheque en blanco»

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha abierto este jueves la segunda sesión de investidura del candidato a la Moncloa, Pedro Sánchez, después de más de ocho horas de debate en el pleno del Congreso. Aizpurua ha iniciado su discurso pidiendo a Sánchez que medie en la Unión Europea para que se reconozca el estado palestino, para que frene «el genocidio» y «el fin de la ocupación ilegal». Después ha confirmado a Sánchez que votará a favor de su investidura «sin juegos, sin especulaciones, ni amagos ni advertencias», para cumplir «el mandato que el pueblo vasco transmitió el pasado 23 de julio», «un mandato democrático claro, frenar el ascenso de las extremas derechas y cumplimos con la palabra dada, cumplimos con nuestro pueblo, sin reclamar ninguna recompensa».

«Somos los independentistas y los soberanistas los que impedimos que el bloque reaccionario llegue al poder. Que nadie lo olvide», ha insistido Aizpurua, quien ha advertido, no obstante, que el apoyo al líder socialista no es un «cheque en blanco» y le ha exigido avances en el soberanismo y los derechos sociales.

«Ahora es usted el que debe mostrar la misma coherencia» para abordar la legislatura, le ha dicho a Sánchez, y le ha advertido de que no contará con Bildu para retroceder en derechos, porque «qué solidez tiene un Estado que no es capaz de respetar en vez de imponer», le ha preguntado. Así le ha exigido cumplir su palabra, tener altura de miras y responsabilidad histórica.

La representante de EH Bildu ha advertido al líder del PSOE que «debe gobernar para las clases populares y trabajadoras, que son quienes le han votado». En este punto, además, le ha recordado que gracias a su apoyo en la pasada legislatura se alcanzaron acuerdos que permitieron «revalorizar y mejorar las pensiones y el aumentar el SMI, regulamos los alquileres mediante la Ley de Vivienda, aprobamos el Ingreso Mínimo Vital, la Ley de Eutanasia y la del Aborto, el Escudo Social, los impuestos a los ricos, la banca y las eléctricas o los decretos anticrisis y sus numerosas medidas de protección o la bonificación del transporte público».

Aizpurua, no obstante, ha recriminado a Sánchez y también a Yolanda Díaz, que incumplieron su promesa de derogar la reforma laboral y perpetuaron la pérdida de derechos de los trabajadores que la derecha impuso.

No solo ha tenido palabras para el PSOE. Bildu ha cargado en su intervención en el Congreso contra el PP, recordándoles que «rechazan una amnistía para quienes no cometieron delito alguno, pero ensalzan la Amnistía del 77 que supuso la impunidad total de los crímenes del franquismo y quienes los cometieron, entre otros al que aún hoy mantienen como presidente honorífico de su partido, el franquista Manuel Fraga. Ustedes indultaron a responsables de terrorismo de Estado, a torturadores y corruptos. Incluso amnistiaron a políticos, ministros e incluso un Rey mediante la amnistía fiscal. Son, por tanto, ustedes, señor Feijóo, no solo los mayores amnistiadores, sino los mayores amnistiados».

En su turno de réplica, Pedro Sánchez ha reconocido el papel importante que tuvo Bildu en la pasada legislatura para sacar adelante muchas medidas. Y ha citado: la ley de eutanasia, la creación del ingreso mínimo vital, la derogación del despido por baja médica, la ley rider. El candidato ha reconocido: «No puedo satisfacer todas sus demandas, pero sí tengo la máxima disposición para dialogar».